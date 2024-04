Una pareja de argentinos murió en un accidente de tránsito en Francia

Tras el incidente, Maldonado falleció en el acto mientras que Pennice quedó gravemente herido y fue trasladado a un hospital donde finalmente falleció el día jueves. Díaz, el tercer pasajero del vehículo, resulto herido pero ya fue dado de alta según informó Cancillería.

Las declaraciones de los allegados de los argentinos

“En la mañana de hoy, recibimos otra noticia que nos golpea profundamente. Los valores siempre fueron importantes para nosotros, y enterarnos de que el conductor involucrado en el accidente venía alcoholizado nos sume en una profunda tristeza”, aseguró Daniel Pennice, papá de una de las víctima, en declaraciones a Canal 8.

Además, Daniel aseguró que su hijo "jamás tomaba alcohol" y que la tragedia arrebató "dos vidas inocentes". "Queremos que esta noticia se difunda, para que sirva de conciencia a cientos de familias. Si se consume alcohol, no se debe conducir”, concluyó.

Según informaron medios locales, los padres de Pennice viajaron hasta Francia para acompañar a su hijo en sus últimos momentos. Desde Cancillería aseguraron que "la sección Consular de la Embajada argentina en Francia está en comunicación con las autoridades locales y los familiares a fin de brindar contención y la asistencia correspondiente".

Los amigos y allegados a las víctimas también expresaron su dolor a través de las redes sociales. "Un homenaje para vos, en nombre de tu gente. Te queremos a montones y te vamos a extrañar aún más Colorado. Las palabras no salen ahora, pero gracias por ser parte de nuestras vidas y hacerlas tan especiales a tu manera. Como sólo vos sabías. Me quedo feliz de saber que cumpliste tu más grande sueño, que era el que te quedaba, y aún más sabiendo que lo hiciste acompañado de esa hermosa mujer”, escribió una amiga de la pareja.

“Te merecías cosas buenas y ellas te pasaron. Fue injusto para nosotros tu momento de partida, pero la vida es así, sin sentido a veces. Gracias por tus charlas y enseñanzas. Fuiste y sos especial, ocurrente, único, libre, inteligente, gracioso y siempre presente. Sabías que te quería, pero jamás te dije lo que ahora ya es tarde: Gracias por ser un gran amigo, que me escucho muchas veces, me retó y me enseñó muchas cosas. Hasta siempre Emi”, concluyó.