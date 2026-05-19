Conflicto en FATE: los trabajadores empezaron a cobrar los sueldos adeudados tras un embargo judicial

La Justicia empezó a ejecutar los pagos luego de tres meses de lucha, después de que 920 personas fueran despedidas y se desatara un conflicto con la ocupación de la emblemática planta industrial en San Fernando.

El conflicto en FATE comenzó con el cierre de la planta de San Fernando el 18 de febrero pasado.

El conflicto por el cierre de FATE sumó un nuevo capítulo este martes luego de que los trabajadores de la fabricante de neumáticos empezaran a cobrar los sueldos tras el embargo trabado por la Justicia por $3.000 millones.

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"Con una primera tanda se hace efectivo en las cuentas de numerosos trabajadores el pago de salarios, a quienes fueron los primeros en completar las planillas presentadas en la justicia, restando aun cientos de planillas que fueron completadas y firmadas en posteriores tandas, llegando a formar un total de 830 de los 968 trabajadores que se encontraban en nómina a mayo de 2025, tal como indicó la cámara 2 de apelaciones", confirmó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en un comunicado.

De esa forma, la Justicia empezó a ejecutar el embargo ordenado por el presunto incumplimiento del pago de sus obligaciones desde la clausura de la compañía hace tres meses, cuando 920 personas fueron despedidas y se desató un conflicto con la ocupación de la emblemática planta industrial en San Fernando.

La empresa asegura que solo quedan 243 empleados sin llegar a un arreglo y que el embargo no es procedente. Las transferencias embargadas corresponden a la segunda quincena de febrero y a las dos quincenas de marzo para los primeros grupos del personal que reclamaron la acreditación de sus salarios.

Ahora, resta la cancelación de los haberes de abril y mayo, según un fallo del 30 de marzo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT).

WhatsApp Image 2026-05-19 at 20.01.54 Luego de tres meses de lucha, los trabajadores de FATE, Pirelli, Bridgestone y Córdoba se reunieron en el salón de la seccional de San Fernando del Sutna en el marco la asamblea general del gremio del neumático.

La asamblea general del Sutna resolvió un nuevo plan de lucha

Luego de tres meses de lucha, los trabajadores de FATE, Pirelli, Bridgestone y Córdoba se reunieron en el salón de la seccional de San Fernando del Sutna en el marco la asamblea general del gremio del neumático.

Durante el encuentro se decidieron acciones concretas en busca de soluciones en todo el gremio y coordinación con todo el movimiento obrero. Entre ellas se encuentran:

Convocar a todas las organizaciones obreras en lucha a un plenario con el fin de coordinar una gran acción contra los cierres de fábricas y los despidos.

con el fin de coordinar una gran acción contra los cierres de fábricas y los despidos. Paro Nacional del gremio por los salarios y las condiciones laborales, por la apertura real de las paritarias, por un acuerdo concreto que proteja el poder adquisitivo, contra el lock out implementado por la fábrica FATE, por la reapertura de las actividades de la recapadora Ruiz con todos los trabajadores en sus puestos de trabajo, por el libre ingreso de la representación gremial a Pirelli y en reclamo a la patronal de Bridgestone de abrir una mesa real de negociación que solucione los múltiples reclamos planteados en esa fábrica.

por los salarios y las condiciones laborales, por la apertura real de las paritarias, por un acuerdo concreto que proteja el poder adquisitivo, contra el lock out implementado por la fábrica FATE, por la reapertura de las actividades de la recapadora Ruiz con todos los trabajadores en sus puestos de trabajo, por el libre ingreso de la representación gremial a Pirelli y en reclamo a la patronal de Bridgestone de abrir una mesa real de negociación que solucione los múltiples reclamos planteados en esa fábrica. Reclamar al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof dar respuesta positiva al pedido de reunión y realizar acciones que visibilicen el pedido.

dar respuesta positiva al pedido de reunión y realizar acciones que visibilicen el pedido. Apoyar la lucha de los trabajadores de la recapadora Ruiz por la puesta en marcha de la empresa con todos los trabajadores en sus puestos de trabajo. Realizar con este fin una acción en Córdoba con la participación del Sindicato Nacional convocando a todas las organizaciones obreras.

La Asamblea General además resolvió medidas de ordenamiento para asegurar funcionamiento institucional en momentos de lucha contra la ofensiva de las patronales.