Visita clave: un avión de la Fuerza Aérea Argentina se exhibirá en feria aeronáutica de Gran Bretaña

La presencia del T-99, un avión de pasajeros militar no pasará inadvertida para aquellos que bucean en señales de afirmación política, luce en la nariz justo debajo de la cabina, su nombre: Islas Malvinas. Inocente sugerencia que no moverá ni un micrón el cepo inglés impuesto desde 1982 a la exportación de material bélico “made in UK” para las fuerzas criollas. El caso más reciente, volver a la vida los aviones franceses Super Etendard Modernisé (SEM) adquiridos desprogramados por la Aviación Naval en 2017 se torna imposible si no se encuentra una solución al veto que pesa sobre el asiento eyectable Martin Baker, la reposición de los cartuchos de eyección y cordones de fragilización de cabina. Las alternativas, cambiar el asiento, desarrollar pirotecnia propia o adquirirla a terceros, que hay pocos, demandaría tiempo (y recursos), es crucial una decisión política, con el transcurso del tiempo se van venciendo otros sistemas del avión que agregan erogaciones a la cuenta final de la recuperación.