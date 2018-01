La inseguridad golpeó en 3 de cada 10 hogares en 2017

Tres de cada diez hogares fueron víctimas de episodios de inseguridad durante 2017, según un relevamiento efectuado por la Universidad Torcuato Di Tella que destaca la mayor cantidad de hechos se registró en el Conurbano bonaerense que, por su densidad poblacional, supera a la media registrada en el resto del país.



Los robos a viviendas se ubican al tope de la estadística, muchos de ellos con violencia ejercida por los asaltantes, en el relevamiento efectuado por el Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Política (LICIP) de la Universidad Torcuato Di Tella.



El trabajo se traduce en el Informe de Victimización (IVI), del que se hace eco el Diario Popular, que en su última entrega, correspondiente al pasado diciembre, arroja que el 28,9 por ciento de los domicilios en 40 centros urbanos de la Argentina fue víctima de al menos un delito, representando una caída de 5,8 puntos respecto de la medición del mismo mes de 2016.



No obstante, los parciales fueron fluctuando, alcanzando el pico máximo con un 33 por ciento en junio y el menor de un 24,4 por ciento en febrero.



También se destaca que "de cada 100 hogares, 20 sufrieron al menos un robo con violencia. Esta modalidad delictiva tiene una participación relativa de 62 por ciento sobre el total de delitos sufridos por los hogares", como una de las conclusiones de este IVI, en el que se cuantifica la tasa de victimización para nuestro país, se trate de eventos denunciados o no a una autoridad competente y que fuera desarrollado a través de 1.198 encuestas realizadas entre el 4 y el 15 de diciembre.



Sobre la evolución de este índice, el LICIP apunta que "la medición de diciembre de 2017 estima que el 28,9 por ciento de los hogares de Argentina fueron víctimas de al menos un delito en los últimos 12 meses", por lo que puede considerarse que una de cada tres familias padeció la inseguridad.



Si bien "se ubica un 5,8 por ciento por debajo del valor observado en diciembre de 2016, subió un 1,9 por ciento en relación a lo observado en noviembre de 2017".



El relevamiento "divide" a la geografía nacional en tres grandes regiones: Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior.



Entonces, la media nacional del IVI (28,9 por ciento) es superior a los delitos que ocurren en el ámbito porteño (26,7 por ciento) y las principales capitales de Cuyo, NOA, NEA, Pampeana y Patagonia (27,4 por ciento), pero inferior a lo que pasa en los distritos del sur, oeste y norte del Conurbano bonaerense (31,4 por ciento).



Además, obviamente, la medición registra un mayor porcentaje (30,6) en los conglomerados urbanos en los que residen más de 500.000 habitantes, bajando a las ciudades donde viven entre 100 y 500 mil personas (26,6) y con un número muy inferior en los pueblos de entre 10 y 100 mil residentes (7,6).



El documento de la Universidad Torcuato Di Tella clasifica a los delitos sufridos en "contra la propiedad sin violencia" y "contra las personas".



En el primer rubro, se considera al hurto de objetos personales, robo a viviendas, robo de auto o camioneta, robo de objetos de vehículo, vandalismo de automotor o vivienda, en los que no existe contacto entre la víctima y el delincuente. Al respecto, el último diciembre mostró que de cada 100 hogares, diez sufrieron al menos un delito contra la propiedad sin violencia, implicando una caída de dos puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2016 y coincidiendo con la medición de noviembre de 2017.



Mientras que los delitos contra las personas son aquellos como el robo con violencia, lesiones o amenazas, corrupción, ofensa sexual, secuestro, homicidio y estafa. La medición de diciembre 2017 reveló que cada 100 hogares, 23 sufrieron al menos un delito contra las personas en los últimos 12 meses.



Este valor implica una caída de cuatro puntos porcentuales respecto a diciembre de 2016, pero un incremento del 2 por ciento a lo observado en noviembre de 2017.



En consecuencia, el relevamiento de diciembre de 2017 en base a la participación relativa de los delitos indica que el 62 por ciento del total corresponde a robos con violencia, luego aparecen con el 12 por ciento tanto el robo a viviendas, como el hurto de objetos personales, el rubro otros suma un 10 por ciento y el robo automotor cierra con un 3 por ciento.