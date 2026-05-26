ANSES finaliza los pagos de la Tarjeta Alimentar de mayo 2026: a quiénes les tienen que depositar

Conoce cómo se acomodan los haberes hasta finalizado el período actual y cuáles son las fechas correspondientes, según el calendario.

El organismo mantiene habilitados además sus canales de atención para resolver consultas vinculadas con el calendario de pagos y las acreditaciones de mayo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa con el calendario de pagos complementario correspondiente a la Prestación Alimentar de mayo de 2026. El organismo avanza con los últimos depósitos vinculados a la actualización de los montos y todavía quedan titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AxE) que deben cobrar durante los próximos días.

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ANSES informó que en el recibo de mayo aparece un importe superior al acreditado inicialmente en las cuentas bancarias. Esa diferencia corresponde al aumento aplicado a la Prestación Alimentar y se paga mediante un cronograma adicional, organizado según la terminación del DNI.

La Prestación Alimentar garantiza el acceso a productos de la canasta básica y alcanza a distintos grupos familiares que perciben asignaciones sociales. El beneficio se acredita automáticamente junto con la prestación principal y no requiere inscripción previa.

El esquema incluye a titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive , embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social, personas con hijos con discapacidad que reciben AUH sin límite de edad y beneficiarias de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

ANSES deposita el dinero en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación habitual. Los titulares pueden consultar la fecha exacta de acreditación desde el calendario oficial de pagos o mediante la plataforma Mi ANSES, con CUIL y clave de la Seguridad Social.

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Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026

La AUH de ANSES mantiene durante mayo los valores actualizados para familias con hijos menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. El organismo liquida mensualmente el 80% de la asignación y retiene el porcentaje restante, hasta la presentación de la Libreta AUH.

Los valores actualizados son los siguientes:

asignación universal por hijo : $141.312,64

: $141.312,64 pago mensual efectivo por hijo: $113.050,11

$113.050,11 retención mensual por hijo : $28.262,53

: $28.262,53 asignación universal por hijo con discapacidad : $460.133,10

: $460.133,10 pago mensual por hijo con discapacidad: $368.106,48

La Asignación por Embarazo mantiene el mismo valor general que la AUH y también se liquida mediante el esquema de pago parcial con retención mensual. ANSES acredita los haberes en las cuentas bancarias declaradas por cada titular. Los beneficiarios pueden consultar la liquidación completa desde la plataforma mi ANSES.

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Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar continúa como complemento compatible con la AUH y otras prestaciones sociales. El beneficio se deposita automáticamente junto con la asignación principal y no requiere inscripción previa. El programa contempla distintos valores, según la cantidad de hijos por familia. Los montos vigentes para mayo de 2026 son los siguientes:

familias con un hijo : $72.250

: $72.250 familias con dos hijos: $113.299

$113.299 familias con tres o más hijos: $149.425

$149.425 personas que cobran la asignación por embarazo: $72.250

ANSES acredita esos importes en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la prestación correspondiente. El sistema incorpora automáticamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos para acceder a la asistencia alimentaria. Los titulares también pueden percibir otros complementos compatibles, como el Complemento Leche, siempre que reúnan las condiciones previstas dentro de cada programa social.

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AUH de ANSES: quiénes quedan por cobrar en mayo 2026

ANSES continúa con las últimas fechas del calendario complementario de pagos para AUH y Asignación por Embarazo correspondiente a mayo de 2026. El cronograma organiza las acreditaciones según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Las fechas pendientes de cobro son las siguientes:

DNI terminados en 6: 26 de mayo

DNI terminados en 7: 27 de mayo

DNI terminados en 8 : 28 de mayo

DNI terminados en 9: 29 de mayo

El calendario también incluyó el pago para titulares de Pensiones No Contributivas, quienes cobraron el complemento el 18 de mayo sin distinción de terminación de documento. ANSES acredita los importes directamente en las cuentas bancarias informadas por cada titular. Los beneficiarios pueden retirar el dinero con tarjeta de débito o conservarlo depositado en la cuenta.