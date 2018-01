Lombardi ratificó que no habrá aumento salarial para trabajadores de la TV Pública

En el marco de los despidos en los medios públicos, Hernán Lombardi ratificó que no habrá aumentos salariales durante este año para los trabajadores de la TV Pública.



El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos sostuvo ante LN+ que "va a haber que profundizar en la austeridad, tendremos que mantenernos dentro de la ley de presupuesto nacional y es lo que el Estado nacional, que es el principal accionista, determina". Además, admitió que dentro del sistema que encabeza se pasó de 1115 empleados a 1045.



El exministro de Cultura porteño dijo que "en la Argentina creemos en los medios audiovisuales públicos, pero no podemos darnos el lujo de tener tres unidades de contenidos, y ahora van a quedar dos", en relación al cierre de Ciara, la unidad creada durante la gestión del exministro Julio De Vido.



Lombardi continuó las críticas contra los trabajadores de la TV Pública y sostuvo que "no es lógico que hayan ingresos netos mensuales de $ 85.000, no es lógico que haya un 30% de ausentismo". "En la TV Pública hay muchos profesionales valiosísimos, que conviven con gente que ha hecho del abuso y del privilegio un estilo de vida", añadió.