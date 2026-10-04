Guillermo Francos anticipó que La Libertad Avanza y el PRO podrían confluir en una alianza para las elecciones de 2027

El exjefe de Gabinete destacó la gestión económica de Javier Milei y afirmó que los proyectos de inversión en sectores estratégicos podrían acelerarse. Además, planteó la posibilidad de sumar a otros partidos con una visión similar.

Guillermo Francos anticipó un acuerdo entre LLA y el PRO para 2027.

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos anticipó que La Libertad Avanza, el PRO y otros espacios vinculados al libre mercado podrían competir juntos en las elecciones de 2027 . “Yo estoy convencido que los integrantes de este espacio, el PRO, todos los partidos que han conformado parte de esa alianza, y La Libertad Avanza, van a participar en la elección juntos”, afirmó.

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En una entrevista con Splendid AM990, Francos también defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y rechazó que la Argentina esté cerca de una recesión. Para analizar la situación, pidió mirar la evolución de la economía en un período más extenso. “Uno tiene que ver no la foto sino la película completa, de dónde venimos, hacia dónde vamos”, sostuvo.

El exfuncionario destacó el equilibrio fiscal y el crecimiento de las exportaciones como señales del cambio producido desde diciembre de 2023. También reconoció las dificultades que atraviesan el consumo y algunos sectores de la economía, pero consideró que esos problemas no deberían llevar al Gobierno a modificar su estrategia.

El exjefe de Gabinete destacó los proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y señaló que las inversiones en sectores como la minería y la energía podrían comenzar a generar más empleo y actividad a medida que avancen.

Francos también se refirió a las diferencias dentro del espacio oficialista y descartó que exista actualmente una discusión sobre una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich . Afirmó que las diferencias internas no deberían poner en riesgo las reformas impulsadas por Milei.

“No creo que pueda llegar a romper para hacer una especie de mileísmo pero sin Milei”, sostuvo. Al mismo tiempo, aseguró que mantiene “un gran respeto” por Bullrich.

Francos anticipó una alianza de Milei con el PRO para las elecciones de 2027.

Francos destacó la visita de León XIV

El exfuncionario también se refirió a la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. Consideró que la llegada del pontífice puede ser una oportunidad para promover un mayor acercamiento entre distintos sectores de la sociedad.

“Ojalá pueda a través de su convocatoria generar más unión entre los argentinos de todos los sectores”, dijo.

En ese sentido, Francos sostuvo que el Papa también tendrá entre sus objetivos acompañar a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y abordar problemáticas sociales desde su función pastoral.

Qué dijo Francos sobre una posible candidatura

Consultado sobre la posibilidad de ser candidato en 2027, Francos evitó confirmar si participará de las elecciones y remarcó que todavía falta tiempo para definir las listas.

“Si existe esa posibilidad o si me invita a participar, lo voy a hacer, por supuesto, pero no es algo que me desvele hoy”, expresó.