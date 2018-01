Piden investigar a Triaca por pagar sueldos de empleados a través del SOMU

El abogado Carlos Broitman, que patrocina al exsecretario general del SOMU Omar "Caballo" Suárez, se refirió al caso de la exempleada del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, designada en ese sindicato y denunció que "hay otros funcionarios que utilizaron al gremio para pagar sueldos".



"Utilizaban al gremio para pagar sueldos de empleados del ministro Triaca, ya hicimos una denuncia penal. Ya se está investigando porque hay otros funcionarios que utilizaron al SOMU para pagar sueldos", sostuvo el letrado.



En diálogo con Radio 10, Broitman aseguró que quiere "van a salir a la luz varios casos más, no solamente el de esta empleada de Triaca, hay varios empleados más a los que les pagaban sueldos a través del SOMU", en alusión al caso de Sandra Heredia, que trascendió como consecuencia de un duro audio en el que el ministro la insultaba.



"Esto podría ser un escándalo 100 veces mayor de lo que se le acusa al ´Caballo´ Suárez. Hablan de transparencia, entonces que investiguen a Triaca", destacó.



Y anticipó: "Quiero ser muy precavido, pero la semana que viene tendremos novedades sobre este asunto".



"¡Sandra no vengas, eh! No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!", fue el duro mensaje de audio de WhatsApp que le envió el funcionario nacional a Heredia, quien se desempeñaba como casera de la quinta familiar ubicada en San Isidro.



Tras la difusión del mensaje, la mujer contó que desde el 1º de abril de 2017 es delegada interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), a donde llegó ubicada por el propio Triaca.



Al respecto, el ministro de Trabajo explicó que la designación de Heredia en ese cargo fue consensuado por el equipo de intervención: "Se le ofreció hacerse cargo de esa delegación, lo hizo muy bien y lo sigue haciendo, y cesa su contrato cuando cesa la intervención. No tiene nada que ver con una compensación a su trabajo y a ninguna otra cuestión".