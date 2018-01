El 2017 finalizó con una caída del consumo masivo

El análisis Consumer Insights que realiza trimestralmente Kantar Worldpanel, mostró que la canasta de consumo masivo cayó un 1% en el 2017, con respecto al año anterior, dado que la recuperación registrada durante septiembre, octubre y noviembre, no continuó en diciembre. De este modo, no se logró cumplir con las expectativas de crecimiento proyectadas.



Federico Filipponi, Director Comercial de Kantar Worldpanel, analizó que "el comportamiento del consumo hace que iniciemos un año con un arrastre bajo para 2018, con expectativas no mayores a un uno por ciento de crecimiento para el primer semestre".



"Una de las principales causantes para que diciembre no continuara con la tendencia positiva de meses anteriores, fue el comportamiento dispar de los diferentes sectores", agregó.



Tanto bebidas y cuidado personal, que venían mostrando un comportamiento positivo, finalizaron el mes a la baja, 2% y 5% respectivamente, haciendo que su año cerrara prácticamente en cero.



Adicionalmente, el sector de lácteos continuó presentando una contracción mayor a la canasta, con 5% en volumen para el último trimestre y un año completo con siete por ciento por debajo del 2016.







Por su parte, los sectores que mantuvieron su buena performance durante el trimestre alcanzaron a terminar el año con saldo positivo. Tal el caso de los Alimentos secos, con casi 1% de crecimiento; y cuidado del hogar, que cerró casi un 3% arriba del año anterior, esto en línea con un incremento de precios menor al total de la canasta.



La pirámide social registró un crecimiento homogéneo en el último trimestre. Sin embargo, el único grupo que tuvo un 2017 positivo en volumen fue el Nivel Socioeconómico (NSE) Bajo Inferior, grupo al que corresponde el 17% de la población, cerrando el año con un crecimiento de tres por ciento con respecto el año anterior.



"Para tener un saldo positivo en la canasta de consumo masivo, es necesario contar con el desarrollo del NSE bajo superior, grupo al que pertenece el 33% dela población y cerró el año con 2% de caída", puntualizó Filipponi.



La región de AMBA a pesar de alcanzar en el último trimestre un crecimiento de cuatro por ciento fue el motor de la contracción en términos anuales, al finalizar con un descenso de un dos por ciento. Mientras que el interior del país, a pesar de marcar una caída de un uno por ciento en diciembre, cerró el año con igual volumen que el anterior.



En cuanto a los canales, en el cuarto trimestre, el comportamiento se mantuvo con la una tendencia similar a lo registrado durante el año, con el mayorista y almacenes con saldo positivo mientras que los hipermercados, supermercados y autoservicios cerraron el año con una caída en el volumen.



Las marcas propias de las cadenas, fueron las de mayor desarrollo en el último trimestre, "este efecto se da porque los consumidores buscan ahorro en sus compras y dentro de las cadenas, las marcas propias se presentan como una opción para cuidar el bolsillo", concluyó Filipponi.