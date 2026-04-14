Solo el 9% de los migrantes venezolanos planea volver a su país en el corto plazo + Seguir en









Un relevamiento de ACNUR en seis países de América Latina revela que la mayoría de los venezolanos descarta regresar en el corto plazo, en un contexto marcado por la falta de empleo, la inseguridad y la incertidumbre legal.

Sólo 9% de los venezolanos piensa en volver a su país por el momento. @EdmundoGU

Un sondeo realizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) entre 1.288 venezolanos en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala, señala que solo un 9% de ellos considera volver a su país en menos de un año.

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Según los estudios de la organización, en los países de Latinoamérica y el Caribe viven 6,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos, de los cuales 4 millones requieren asistencia humanitaria.

Las razones más citadas para no regresar son: temor a la falta de empleo e inseguridad, mencionadas por un 22% de los encuestados. Además, el 60% afirma no contar con información fiable sobre su situación legal en caso de retorno.

La principal motivación del venezolano para volver es el reagrupamiento familiar, aunque también influyen las dificultades socioeconómicas en los países de acogida.

Acnur insistió en que cualquier regreso debe ser "voluntario, seguro y digno", y acompañado de información clara sobre las condiciones en Venezuela y en el país de acogida.

La agencia recordó que, entre los venezolanos que ya retornaron, 80% desea quedarse en el país. María Corina Machado exige elecciones "lo antes posible" en Venezuela La líder opositora al Chavismo y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, volvió a exigir este martes que las elecciones en Venezuela se den "lo antes posible", mientras continua el legado de Nicolás Maduro a cargo de Delcy Rodríguez, Para este jueves, está prevista una protesta sindical en contra de la presidenta encargada Rodríguez, que asumió el liderato del país desde el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses secuestraron a Maduro en Caracas. "La Constitución venezolana es muy clara y, efectivamente, establece que ante la falta absoluta, y nadie puede dudar que hay una falta absoluta del señor Nicolás Maduro, en los siguientes 30 días se deben convocar elecciones", aseguró a la AFP Machado, para quien esta convocatoria debe ser "lo antes posible".

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