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14 de abril 2026 - 16:00

Cómo ahorrar hasta un 40% por semana con Cuenta DNI en abril

La billetera digital añade más beneficios, hay algunos descuentos que alcanzan el 40% y se pueden combinar entre sí.

Los descuentos se pueden combinar, según el día, para aumentar el ahorro.

Los descuentos se pueden combinar, según el día, para aumentar el ahorro.

La billetera digital Cuenta DNI vuelve a posicionarse como una de las principales herramientas y opciones preferidas de ahorro para el consumo diario en la provincia de Buenos Aires. Durante abril de 2026 renueva sus beneficios, con una combinación de descuentos que van desde alimentos hasta entretenimiento, con la posibilidad de acumular promociones.

En algunos casos, los descuentos pueden alcanzar hasta el 40%, lo que representa una diferencia significativa en el gasto mensual de las familias, sobre todo en productos básicos de uso diario.

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Además, que se sumen marcas nuevas a los beneficios ya conocidos, amplía las opciones para los clientes, que pueden ahora aprovechar tanto en comercios de cercanía como en cadenas.

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Cuenta DNI: descuento en ferias y mercados bonaerenses

Uno de los beneficios más destacados del programa es el descuento en ferias y mercados bonaerenses, donde el ahorro alcanza el 40% todos los días, con un tope de reintegro.

  • 40% de descuento todos los días

  • Tope de reintegro de $6.000 semanales

  • Aplica en ferias y mercados adheridos

Este tipo de promociones no solo impacta en el bolsillo, sino que también impulsa la actividad de productores y emprendedores. Incentiva la compra en lugares de producción local, con precios más accesibles. La posibilidad de acceder a productos frescos y regionales pero a un precio más barato convierte a este beneficio en uno de los más importantes del mes.

Además, al estar vigente durante toda la semana, permite mayor flexibilidad para organizar las compras.

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Todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

El programa de beneficios de este mes de abril incluye una gran variedad de rubros, con descuentos que van a lo largo de la semana.

Comercios de cercanía

  • 20% de descuento de lunes a viernes

  • Incluye carnicerías, granjas y pescaderías

  • Tope de $5.000 por semana (se alcanza con $25.000 en compras)

Marcas destacadas

  • 30% de descuento todos los días

  • Tope de $15.000 por mes por marca

  • Incluye Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido

Gastronomía

Este beneficio es uno de los más utilizados durante el fin de semana, ya que permite reducir el costo de salidas a comer o pedidos en locales gastronómicos.

  • 25% de descuento sábados y domingos

  • Tope de $8.000 por semana

Full YPF

  • 25% de descuento fines de semana

  • Tope de $8.000 semanales

  • No incluye combustibles, lo que incluye son alimentos, bebidas y productos de consumo rápido

Ferias y mercados bonaerenses

  • 40% de descuento todos los días

  • Tope de $6.000 por semana

Universidades bonaerenses

Este beneficio se aplica en comercios adheridos dentro de universidades, ampliando el alcance del programa a distintos espacios de consumo, brinda:

  • 40% de descuento diario

  • Tope de $6.000 semanal

Librerías

  • 10% de descuento lunes y martes

  • Sin tope de reintegro

Farmacias y perfumerías

  • 10% de descuento miércoles y jueves

  • Sin tope de reintegro

Supermercados

  • Descuentos durante toda la semana en cadenas adheridas

  • 5% adicional para jubilados y pensionados que cobran por Banco Provincia

Uno de los puntos clave del programa es la posibilidad de combinar descuentos según el día. Esto permite organizar las compras de forma estratégica y potenciar el ahorro. Comercios de cercanía se combinan con:

  • Librerías (lunes y martes)

  • Farmacias y perfumerías (miércoles y jueves)

  • Supermercados (martes y miércoles)

Algunos beneficios alcanzan hasta 40% de descuento, por eso es clave organizar las compras semanales. Se recomienda prestar atención al día y a los topes de reintegro.

El esquema de beneficios está pensado para ayudar tanto en el consumo cotidiano, como los gastos del fin de semana. Durante la semana el ahorro está enfocado en alimentos, productos básicos y los sábados y domingos ayudan a pagar menos en salidas y gastronomía.

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