El clima empresario replica la "doble velocidad" de la economía: entre el boom energético y el deterioro industrial

Mientras el sector petrolero proyecta inversiones millonarias y apuesta a Vaca Muerta como motor exportador, los agentes del segmento industrial señalan estancamiento y la necesidad de reactivar el crédito. El diagnóstico cruzado marcó el tono de un evento atravesado por expectativas dispares, pero reafirmaron la necesidad de mantener "reglas claras" para la inversión.

Las “dos Argentinas” volvieron a quedar expuestas en el AmCham Summit 2026, uno de los encuentros empresariales más convocantes del año. De un lado, el sector energético; del otro, el sector industrial. Dos miradas con diagnósticos distintos y, sobre todo, con expectativas claramente divergentes en el corto plazo.

Por el lado de las petroleras, el tono fue marcadamente optimista y resaltaron el potencial de la Argentina a largo plazo. Los principales ejecutivos destacaron a Ámbito el avance de proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el potencial estructural del país en materia energética. En línea con lo planteado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien mencionó iniciativas por más de u$s80.000 millones, el sector remarcó que este esquema permitirá avanzar en inversiones clave en infraestructura.

El foco está puesto en Vaca Muerta, donde las compañías ven una oportunidad concreta de expansión exportadora en el mediano y largo plazo. “ Si no desarrollamos proyectos, no vamos a poder poner en valor ese gas para el país ”, aseguró Juan Martín Bulgheroni, de Pan American Energy, durante el panel “Energía: proyectos que transforman el país”. En la misma línea, sostuvo que “el verdadero potencial exportador de Argentina está en el gas licuado”.

Desde el segmento eléctrico, Fernando Bonnet, de Central Puerto, coincidió en que aún queda camino por recorrer: “Hay mucho por hacer en Vaca Muerta. En términos de energía eléctrica, el desafío pasa por ampliar la generación ante un consumo que sigue creciendo” y avanzar con proyectos renovables para ampliar redes de transporte.

En contraste, el diagnóstico de las empresas vinculadas a la industria local fue más cauteloso. El concepto que predominó fue el de “estancamiento”, una percepción que se reflejó en el EMAE de cierre del 2025, en donde las ramas más vinculadas al mercado interno mantienen la capacidad instalada por debajo de su potencial.

Si bien reconocen mejoras en algunas variables financieras -como la baja de tasas, con una TAMAR que recientemente tocó mínimos desde 2024 en torno al 22,3%-, advierten que todavía están "a la espera". En ese sentido, insistieron en la necesidad de profundizar la reducción de costos, avanzar con la reforma fiscal y, sobre todo, recuperar el crédito como motor del crecimiento.

El discurso inaugural que marcó el tono de la jornada

Mariana Schoua, CEO de Amcham Argentina y Presidenta de Aconcagua Energía aseguró que la Argentina vive un momento bisagra: "Dejó atrás la lógica de la urgencia" y se abre una oportunidad para discutir el desarrollo.

En esa línea, destacó que la estabilidad macroeconómica resulta condición necesaria, pero no suficiente: “la estabilidad ordena, pero el desarrollo es lo que verdaderamente transforma”. El desafío, señaló, pasa por convertir ese orden en un proceso de crecimiento productivo sostenido.

1015_AFS_AmCham_Summit2026_20260414 JUA08858 Mariana Schoua, CEO de Amcham Argentina y Presidenta de Aconcagua Energía

Schoua remarcó que en los últimos meses se registraron avances relevantes, como el fortalecimiento del respeto por la propiedad intelectual y señales hacia una modernización del sistema laboral, con mayor alineación a las dinámicas actuales de producción. Sin embargo, advirtió que aún quedan reformas estructurales pendientes.

Entre ellas, subrayó la necesidad de avanzar hacia una reforma fiscal más profunda que simplifique el sistema, lo haga más progresivo y reduzca distorsiones que afectan la actividad. “Sin reglas claras no hay inversión”, sintetizó, al tiempo que enfatizó que la previsibilidad es clave para consolidar un esquema productivo que permita escalar el crecimiento en el mediano y largo plazo.