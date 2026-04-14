Javier Milei reafirmó el rumbo económico y volvió a pedir "paciencia"

Durante su discurso en AmCham Summit, el presidente reconoció el mal dato de inflación de marzo y, pese a ello, aseguró que en los próximos meses la tendencia será a la baja.

"Si no nos acompañan, no pasa nada, nos volvemos a casa": el cierre de Milei en la Cámara de Comercio de EEUU.

El presidente Javier Milei cerró su discurso ante la Cámara de Comercio de los EEUU (AmCham) con una frase contundente en un contexto marcado por la suba de la inflación, luego de que en marzo fuera del 3,4%. " Si no nos acompañan, no pasa nada, nos volvemos a casa ", aseguró.

El mandatario ratificó el rumbo económico y aseguró que continuará con el equilibrio fiscal como bandera. "En la última reunión de Gabinete insistí en que la motosierra no para. Vamos a seguir recortando el gasto público para seguir bajando los impuestos, porque los impuestos son un robo ", afirmó.

En ese sentido, señaló que no cambiará "un ápice" de la política monetaria: " Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que la tasa de inflación se desplome".

Durante su discurso en AmCham Summit, el presidente reconoció el mal dato de inflación de marzo.

Además, sostuvo que no busca “eternizarse en el poder”, sino "escribir la mejor página de la historia argentina” como mandato de sus votantes.

La exposición se dio en el marco de una jornada en donde el propio Milei admitió el mal dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, y acumuló un 9,2% en el primer trimestre del 2026. No obstante, buscó llevar tranquilidad y afirmó que “hacia adelante va a bajar”.

“Yo creo que una de las cosas importantes es explicar y tener claro lo que está pasando, porque cuando uno entiende y tiene un diagnóstico, es un primer paso para encontrar una solución", señaló el mandatario ante empresarios.

También, a modo de explicación, el jefe de Estado aseveró que el año pasado "Argentina tuvo que enfrentar dos shocks de características descomunales".

Javier Milei Amham La exposición se dio en el marco de una jornada en donde el propio Milei admitió el mal dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%. Mariano Fuchila

En primer lugar, puso a la política como uno de los responsables, sobre todo desde el triunfo de Manuel Adorni en la ciudad de Buenos Aires. "El Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron", afirmó.

Además, sostuvo que el país "enfrentó una gran corrida". "En cualquier momento de la historia que hubiera pasado algo así, el país habría volado por los aires. Pero no solo no voló, recibimos un fuerte respaldo en las urnas. La gente sabe del esfuerzo que se está haciendo y sabe que no quiere volver al pasado”, indicó.

En cuanto a ese segundo shock, Milei lo atribuyó a "una monstruosa caída de la demanda de dinero", equvalente a 41 mil millones de dólares.

En ese sentido, ratificó que "tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien", y pidió "paciencia" y "no desesperarse".

El desgaste en la imagen de Javier Milei

La imagen de Javier Milei atraviesa un momento delicado según las últimas encuestas, con un 55,6% de valoración negativa frente a un 36,1% positiva y un 6,8% regular. Si bien mantiene una base firme, estos números evidencian un desgaste que va más allá de su núcleo duro de apoyo.

Este deterioro no solo responde a factores económicos o de gestión, sino también a episodios puntuales que impactan directamente en la confianza. En ese contexto, el escándalo que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni aparece como un elemento que profundiza estos números y alimenta cuestionamientos sobre la coherencia del discurso oficial.

En particular, la encuesta revela que el aspecto que más molestó del caso fue el uso de recursos públicos, señalado por el 39,3% de los consultados. Este dato resulta especialmente sensible porque golpea uno de los ejes centrales del discurso del gobierno: la austeridad y la crítica al gasto estatal.

A esto se suma que un 33,9% marcó como principal problema la contradicción política, lo que sugiere una percepción de incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En conjunto, estos factores no solo afectan la imagen de Adorni, sino que también repercuten en la del propio presidente.

El relevamiento fue realizado por Giacobbe & Asociados entre el 26 y el 31 de marzo de 2026, sobre una muestra de 2.500 casos a nivel nacional, con un margen de error de ±2%, mediante encuestas a dispositivos móviles y un muestreo ajustado por cuotas de género, edad, nivel educativo, ingresos y región .