La cruda y violenta serie de Netflix que se volvió lo más visto de la plataforma por sus escenas extremas + Seguir en









Una producción asiática impactó a los fanáticos con su intensa historia y logró captar la atención del público en todo el mundo.

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El catálogo de contenidos de Netflix todos los años suma nuevos títulos que se vuelven furor inmediatamente. Entre ellos, las series coreanas son cada vez más populares, con historias que tienen todo lo que el público busca, como drama, acción y conflictos sociales.

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Es por eso que una ficción que llegó hace poco logró ubicarse entre las más elegidas a nivel mundial. Su trama cuenta con escenas intensas y una narrativa que no te va a permitir levantarte del asiento, atrapándote desde el primer episodio hasta el final.

Sabuesos El K-drama combina deportes, acción y crímenes. Gentileza - Netflix De qué trata Sabuesos Sabuesos sigue la historia de dos jóvenes boxeadores que intentan superar la adversidad en un entorno complicado. Ambos protagonistas, Kim Geon-woo y Hong Woo-jin, se conocen en el ring y construyen un vínculo basado en el esfuerzo y la confianza.

La trama transcurre en una ciudad golpeada por las consecuencias económicas de la pandemia. En medio de la situación complicada, los personajes se meten en un sistema de préstamos ilegales que aprovecha la necesidad de quienes atraviesan dificultades, lo que cambia sus vidas por completo.

La serie combina el deporte con el mundo del crimen, mezclando el boxeo con las organizaciones peligrosas que operan en las sombras. Debido al éxito de su propuesta, la producción ya cuenta con una segunda temporada. El ritmo de la historia y las detalladas escenas de combate son lo que más valoró el público en la primera entrega.

La trama también se destaca por el desarrollo emocional, ya que, a pesar del contexto violento, la relación entre los protagonistas muestra un lado mucho más humano, sumándole profundidad a una trama que va más allá de las escenas de acción. Netflix: tráiler de Sabuesos Embed - Sabuesos | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Sabuesos Woo Do-hwan como Kim Geon-woo

Lee Sang-yi como Hong Woo-jin

Kim Sae-ron como Cha Hyeon-ju

Rain como Baek Jeong

Choi Si-won como Hong Min-beom

Park Hoon como Moon Gwang-mu

Hwang Chansung como Yun Tae-geom

Tae Won-seok como Kang In-beom

Ryu Soo-young como Lee Doo-young

La serie cuenta una historia cruda llena de acción y crímen. Freepik

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