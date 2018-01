Cómo es manejar el primer auto eléctrico que se vende en Argentina

El 2018 marcará un antes y un después en la historia del sector automotor argentino por ser el año en que se comenzó a comercializar el primer auto 100% eléctrico en el país. Se trata del BAIC EX260 de origen chino que ya se puede reservar y que concretará ventas oficiales en unas semanas cuando se finalicé el trámite de homologación. Hay otros modelos como la Kangoo Furgón y el Sero Electric nacional que están en camino pero este modelo picó en punta al fijar su precio: u$s40.400.



Ámbito Financiero es el primer diario que pudo manejar este modelo para poder comprobar las prestaciones de este tipo de vehículos que en países europeos, asiáticos y en Estados Unidos, están presentes desde hace algunos años. Pero en la Argentina es una novedad.



El BAIC EX260 está equipado con un motor de 72CV que ofrece una autonomía de 250km con caja automática CVT. Lo más llamativo de un auto eléctrico se descubre cuando se lo pone en marcha. A diferencia de los vehículos convencionales, el encendido no provoca ningún tipo de ruido que refleje que el vehículo esté listo para comenzar a andar. Es completamente silencioso aun cuando está en movimiento. El encendido se realiza al girar la llave y pisar el pedal del freno.



La única señal que confirma que el motor está en funcionamiento aparece en la computadora de abordo con un mensaje que dice "Ready" en letras verdes. A partir de entonces se puede comenzar a manejar como cualquier auto con caja automática. La particularidad es que el selector no tiene función P (Parking) sino, simplemente, N (Neutral). La respuesta también es similar a la de muchas cajas automáticas. No se siente ni más lenta ni más perezosa.







Apenas hay que acostumbrarse al nivel de reacción cuando se pisa el acelerador, como cualquier otro modelo sin pretensiones deportivas. No es otro tipo de vehículo, como para pensar en cosas extrañas, es un auto con motor eléctrico. Sólo hay que tomarle el pulso al frenado ya que tiene una reacción diferente a la de un auto convencional. Apenas se pisa el pedal, la sensación es que se clava. Esto se debe a que tiene un sistema de regeneración de energía cuando se frena. Hay tres niveles de "suavidad" para elegir que corresponde a la intensidad de regeneración. Se calibra desde un botón en la consola central. Tras un par de pruebas, el pie encuentra la mejor forma de pisar el pedal y se acabaron los problemas.



Otro de los mitos que se derrumban al manejar un auto eléctrico es el de la velocidad. En otras oportunidades en el que tuvimos contacto con otros "eléctricos" (como el MINI o BMW Serie 3), varios años atrás, ya quedaba claro que ese no iba a ser un punto en contra para los "enchufables". La tecnología mejoró y eso se percibe. El BAIC EX260 alcanza una velocidad de 130 km/h.



En función D (Drive) se puede llegar a 107km/h (110 km/h en bajada con viento a favor) pero tiene la posibilidad de pasarlo a la función S (Sport) que permite saltar a 130km/k. Se acciona desde comando selector de la caja de cambio. Al hacerlo se siente en el cuerpo como suelta toda su potencia. Es útil cuando se circula en ruta en D y se quiere hacer una maniobra de sobrepaso. Se lo pasa a S y, cuando se superó el vehículo de adelante, se vuelve a D sin dificultad. La diferencia entre D y S es la autonomía. En el primer caso, se pueden recorrer hasta 250km con una carga completa. En S se reduce la distancia en un 5%, según la experiencia de manejo. Esto se puede comprobar en la computadora de abordo que muestra la cantidad de kilómetros que se pueden recorrer. Al pasar de una función a otra, varía el cálculo y el conductor sabe si puede seguir jugando con la función Sport o debe ser precavido y mantenerse en Drive. Más allá de esto, el BAIC EX260 ofrece un excelente confort de marcha y desde el habitáculo sólo se percibe el sonido del rodamiento.







En cuanto al diseño, se trata de un crossover con diseño deportivo y moderno. Para destacar, la buena calidad de materiales y terminaciones que sube el piso promedio de los autos chinos. Otro dato para tener en cuenta es la garantía que es de 7 años o 100.000 km. El importador de BAIC en la Argentina es Adachi Motors, una alianza entre la terminal automotriz Ralitor, que comercializa las marcas JMC, DFM y Foton y el Grupo Belcastro, Alfa Romeo e Isuzu, importador de Alfa Romeo e Isuzu.



• POR SÓLO $30 SE RECORREN 100 KM



Más allá de tener un motor con cero emisiones, para la mayoría de la gente, el principal atractivo de un auto eléctrico es el menor costo en relación a los motores nafteros o diésel. Un vehículo mediano de esta tecnología tiene un consumo promedio de 15 Kwh cada 100 kilómetros. Tomando uno de los precios más altos del Kwh para consumidores domiciliarios en la Capital Federal, que es de $2, el resultado sería que recorrer 100 kilómetros con un auto eléctrico costaría $30 de electricidad. Para tomar un ejemplo, en un viaje a Mar del Plata gastaría $120, mucho menos de los $200 que cuestan los peajes.







Considerando siempre el segmento de vehículos medianos, puede tomarse como adecuado un consumo promedio de 8 litros cada 100 kilómetros para una versión naftera y 7 litros cada 100 kilómetros para una versión con motor diésel. Para esta comparación se toman como valores de referencia de $28,42 para el litro de nafta de 98 octanos y de $25,19 para el litro de diésel grado 3 también conocido como gasoil Euro, es el que tiene menor porcentaje de azufre (menor a 10 parte por millón), aclarando que los precios de los combustibles varían según la marca y la provincia. Con esos precios recorrer 100 kilómetros con un vehículo naftero costaría $227,36, mientras que con un diésel el precio sería de $176,33.



Entonces, para recorrer 100 kilómetros con un auto eléctrico se gasta 6 veces menos que con un diésel y casi 8 veces menos que con un naftero. Teniendo en cuenta esos valores, ¿cuál sería el gasto de cada uno de esos tres vehículos para un usuario que recorre 15.000 kilómetros por año? Un auto naftero necesitaría 1200 litros de combustible, con un precio de $34.104; uno diésel demandaría 1050 litros de gasoil, con un precio de $26.449, mientras que el eléctrico consumiría 2250 Kwh, con un costo de 4500 pesos. El ahorro es significativo.



A la hora de completar las baterías hay dos formas: con cargadores rápidos, como los que está instalando YPF (planea abrir 220 cargadores en 110 estaciones de servicio, a los que se sumarán los de otras compañías como Edesur y diferentes petroleras) y que pueden completar el 90% de la carga en 30 minutos, o en el domicilio, cuya carga completa puede demandar entre 6 y 8 horas. También es importante aclarar que son baterías "sin memoria" por lo que se puede completar la carga en cualquier momento.