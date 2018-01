Spotorno: "Argentina no está recibiendo casi nada de inversión extranjera directa pura"

El economista Fausto Spotorno sostuvo que Argentina "no está recibiendo casi nada de inversión extranjera directa pura" porque el país presenta "una economía bastante difícil" para los capitales foráneos.



"Las inversiones que estamos teniendo son más bien locales, de empresas extranjeras radicadas en el país, pero inversión extranjera pura no estamos recibiendo casi nada. Representa medio punto del PBI, cuando el promedio de Latinoamérica es de 3 o 4 puntos", detalló en diálogo con radio Continental. "De lluvia de inversiones, nada", resumió.



Para Spotorno, ese tipo de inversión "requiere tiempo, porque son proyectos que se analizan a lo largo de años, si empezamos a ver algo será recién este año o el que viene". Y explicó que "la Argentina presenta una economía bastante difícil para el inversor extranjero: tenemos inflación, algo rarísimo para ellos, no entienden que los precios se muevan así. Por otro lado tenemos una presión tributaria muy alta, de las más altas del mundo, cuando hacen los números se dan cuenta de que no cierra tanto el negocio. Además es una economía muy regulada y cerrada, con una serie de controles un poco ridículos".



El economista sostuvo que "el decreto de desburocratización y la reforma tributaria" impulsadas por el Gobierno "apuntan un poco a resolver eso".



Por otro lado, adelantó: "No creo que se cumpla la meta de inflación, estará más cerca del 18% que del 15%, impulsada por una política monetaria que deja muchos espacios para que la inflación crezca. Es un error pensar que una política monetaria más laxa ayudará al crecimiento, porque a la larga la inflación mata al crecimiento". "A lo sumo podés tener un empuje de unos meses, pero no es lo correcto, después se terminará pagando", concluyó.