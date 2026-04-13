La guerra en Medio Oriente golpea al lujo en Dubái y Abu Dabi: se desploman hasta 50% las ventas de marcas exclusivas

El conflicto bélico generó daños en la industria, que se beneficiaba de la región a nivel estratégico. Caídas en Cartier, Chanel y Rolex, entre las afectadas.

Las ventas de las mayores marcas de lujo europeas se redujeron en Dubái y Abu Dabi , ya que el conflicto en Medio Oriente ha afectado al mercado de mayor crecimiento del sector, en el último revés para la industria de u$s400.000 millones cuyo valor se ha contraído en los últimos tres años.

Según una fuente con conocimiento de cifras que no se habían publicado anteriormente, las marcas de lujo registraron en marzo caídas en las ventas de entre el 30% y el 50% en el Mall of the Emirates , uno de los centros comerciales más grandes de Dubái, en comparación con el mismo mes del año anterior, informó Reuters.

Según la fuente, las ventas de Cartier, Chanel y Rolex, junto con una estación de esquí cubierta y una clínica de bienestar, cayeron un 15% en marzo.

El tráfico en el Dubai Mall, el centro comercial más grande y popular entre los turistas, se redujo en torno a un 50% , según añadieron esta fuente y una segunda fuente del sector, lo que indica una posible caída aún mayor en las ventas.

En Abu Dabi, un centro comercial más pequeño que Dubái y que depende menos del gasto turístico, las ventas de marzo en el centro comercial Galleria fueron más resistentes, pero aun así registraron un descenso de alrededor del 10% en general, según una segunda fuente del sector.

Una región estratégica para el lujo

Desde que finalizó el auge del sector del lujo en 2022, cuando China luchaba por recuperarse de la pandemia de COVID-19 y el crecimiento se ralentizó, la capitalización bursátil combinada de LVMH y Kering ha caído en más de 100.000 millones de euros, más de una cuarta parte de su valor. Según la consultora Bain & Company, las ventas anuales del sector cayeron un 2% el año pasado.

Medio Oriente, que representa aproximadamente el 5% del consumo mundial de artículos de lujo, había sido uno de los pocos puntos brillantes de la industria del lujo, registrando un crecimiento anual de los ingresos de dos dígitos en los últimos años, según Carole Madjo, directora de investigación de lujo en Barclays. "Sin duda era una región estratégica. Todo estaba bien", añadió Madjo.

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Pero la imagen de glamour y estabilidad que Dubái cultivó con tanto esmero se ha visto sacudida por el conflicto que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

El principal aeropuerto de Dubái fue blanco de múltiples ataques con drones iraníes, al igual que otras infraestructuras, mientras que el emblemático hotel Burj Al Arab sufrió algunos daños cuando los escombros de una interceptación impactaron contra su fachada.

La recuperación demandará tiempo

El centro tardará meses en volver a la normalidad, incluso si los esfuerzos diplomáticos logran poner fin al conflicto a corto plazo. Los analistas de Bernstein señalaron en una nota este mes que los efectos colaterales del conflicto, incluidos el aumento de los precios del petróleo y los viajes, la inflación o una posible caída del mercado bursátil, podrían "perturbar fácilmente" el apetito de los consumidores más allá del Golfo, en particular en Estados Unidos.

"Si ahora resulta que la recuperación del sector del lujo que esperábamos para 2026 no se va a producir, y que en el mejor de los casos se va a posponer hasta la segunda mitad del año o hasta el año que viene, no creo que a nadie le sorprenda", dijo Christopher Rossbach, gestor de cartera de J Stern & Co en Londres, a Reuters.

LVMH, el mayor grupo de lujo del mundo, presentará sus resultados del primer trimestre el lunes, seguido esta semana por Kering, propietaria de Gucci, y Hermès. Kering celebrará su jornada para inversores el jueves. Debido al tamaño relativamente pequeño de Medio Oriente, el impacto inmediato del conflicto en las ventas trimestrales será limitado. Sin embargo, el efecto de la guerra en las ganancias, que la mayoría de los grupos de lujo que cotizan en bolsa solo reportan semestralmente, podría ser mucho más significativo, afirmó Rossbach.

Con alquileres y costos laborales bajos, precios de venta al público más elevados que en otras regiones y prácticamente sin impuestos, Dubái es uno de los lugares más lucrativos para la venta de artículos de lujo.

Según una fuente con conocimiento del rendimiento del centro comercial Mall of the Emirates, para megamarcas como Louis Vuitton, Hermes o Chanel, las ventas anuales por metro cuadrado pueden superar los cientos de miles de euros en Dubái, varias veces la media mundial.