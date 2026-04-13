El Teatro Colón se posiciona en Instagram como el segundo teatro de ópera con más seguidores del mundo

Este posicionamiento representa un crecimiento institucional y marca un hito en la estrategia de apertura e identificación del Colón como símbolo de excelencia mundial y orgullo nacional.

Con una comunidad de más de 800 mil seguidores, el Teatro Colón ocupa el segundo lugar en el podio mundial de las casas de ópera con mayor presencia en el ecosistema digital.

Este posicionamiento representa un crecimiento institucional y marca un hito en la estrategia de apertura e identificación del Colón como símbolo de excelencia mundial y orgullo nacional.

El Colón se ubica por detrás del Royal Opera & Ballet de Londres y por delante del Metropolitan Opera (Nueva York), Ópera National de París (París) y el Teatro Alla Scala (Milán).

Este logro responde a una profunda identificación del público con el patrimonio cultural y se alinea con la misión de que pueda ser experimentado de forma democrática por toda la población, para que alcance su sentido pleno.

Al integrar una comunicación moderna con la tradición de excelencia que lo distingue, el Teatro Colón tiene la intención de que los ciudadanos no solo admiren su historia y arquitectura, sino que encuentren un espacio donde puedan conocer, sorprenderse y emocionarse.

Con esta posición, el Teatro Colón no solo fortalece su vínculo con los vecinos y vecinas de la ciudad, sino que proyecta la identidad de Buenos Aires al mundo, reafirmándola como una de las capitales culturales más importantes y dinámicas a nivel global.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires invita a celebrar sus 80 años en el Teatro Colón con ensayos abiertos

Gracias al programa Tu Barrio al Colón, se entregarán 400 accesos por ensayo con acompañante incluido, unas 800 ubicaciones en total, para las fechas previstas en el calendario anual de la orquesta.

La inscripción para obtener los accesos se realiza de forma online a través de Boti y será necesario contar con usuario MiBA; cada vecino podrá obtener hasta dos ubicaciones. Los cupos son limitados y se asignan por orden de inscripción. Una vez tramitados, la persona recibirá un email de confirmación de los lugares.

Los ensayos abiertos de la Orquesta comenzarán el 17 de abril y se realizarán los viernes y sábados a las 11 de la mañana. Cada encuentro tendrá una duración aproximada de 75 minutos y permitirá disfrutar de los repertorios en la previa a las funciones oficiales.