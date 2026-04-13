¿Cómo amaneció el plazo fijo en los principales bancos hoy, lunes 13 de abril? + Seguir en









Tasas ofrecidas por entidades muestran diferencias y reflejan el contexto económico actual y la política monetaria vigente.

El plazo fijo se mantiene con una ganancia por debajo del 25% en los principales bancos. Depositphotos

El arranque de la semana vuelve a poner bajo la lupa a uno de los instrumentos más tradicionales del sistema financiero argentino: el plazo fijo. Con un escenario económico atravesado por inflación persistente y cambios en la política monetaria, muchos ahorristas miran de cerca qué están ofreciendo los bancos antes de decidir dónde poner la plata.

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En los últimos meses, las tasas de interés vienen mostrando movimientos que responden a decisiones del Banco Central, pero también a estrategias propias de cada entidad. Esto genera un mapa bastante heterogéneo, donde no todos los bancos pagan lo mismo por depósitos a 30 días. La tasa nominal anual (TNA) se convierte así en el dato clave para comparar.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 13 de abril Según los datos disponibles en el sistema financiero, las tasas de los plazos fijos tradicionales a 30 días presentan variaciones entre bancos públicos, privados y digitales. En líneas generales, las entidades más grandes tienden a ofrecer rendimientos algo más bajos, mientras que bancos más chicos buscan captar depósitos con porcentajes más competitivos.

Algunas entidades incluso ofrecen mejores condiciones para depósitos hechos de manera online, una modalidad que viene creciendo fuerte.

Otro punto a considerar es que el Banco Central dejó de fijar una tasa mínima obligatoria, lo que abrió la puerta a que cada banco ajuste sus rendimientos según su estrategia. Esto explica por qué hoy conviven distintas ofertas en el mercado. La competencia entre entidades aparece como un factor que puede jugar a favor del ahorrista, aunque también suma incertidumbre.

plazo fijo inversiones Depositphotos Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este lunes 13 de abril: Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 18%

: 18% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 23%

: 23% BBVA : 20,5%

: 20,5% Banco Macro : 24%

: 24% Banco Credicoop : 21%

: 21% ICBC : 21%

: 21% Banco Ciudad: 20%

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