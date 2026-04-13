Axel Kicillof viaja a España, busca inversiones y refuerza su perfil nacional

El gobernador bonaerense mantendrá reuniones con empresarios, líderes políticos y participará de un foro progresista global. En paralelo, consolida su armado con el MDF y articula con intendentes en medio de la disputa por fondos con Nación.

En su viaje, la actividad central será un encuentro con inversores, gerentes y CEOs de empresas españolas con presencia en la provincia.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, viajará el próximo jueves a España con una agenda que combinará la búsqueda de inversiones y financiamiento para la provincia de Buenos Aires con una fuerte exposición política internacional, en un contexto en el que su figura comienza a proyectarse más allá del territorio bonaerense y a tomar volumen como potencial candidato presidencial del peronismo.

Según confirmó este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , la actividad central será un encuentro con inversores, gerentes y CEOs de empresas españolas con presencia en la provincia, con el objetivo de “buscar fuentes de financiamiento alternativas y reforzar las inversiones productivas” . El viaje, explicó el funcionario, se inscribe en un escenario de “escasez de recursos producto de los recortes de fondos nacionales, de la caída de coparticipación y de la recaudación que genera la crisis económica".

"Pese al recorte de 22 billones de pesos que llevó adelante la administración nacional de Javier Milei , hay un gobierno provincial muy creativo para obtener recursos en todo el mundo", indicó el ministro y detalló que Kicillof busca "establecer vínculos de cooperación bilateral con otros países, para obtener recursos de inversores privados y de inversores institucionales para la provincia mientras el gobierno nacional no hace nada salvo afanar" .

En ese marco, desde la administración bonaerense remarcaron que, pese a la caída de transferencias desde Nación, el Ejecutivo provincial apunta a diversificar sus fuentes de financiamiento a través de vínculos con el sector privado y organismos internacionales .

La agenda en España incluirá además reuniones políticas en Madrid, donde Kicillof mantendrá un encuentro con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , con foco en el fortalecimiento de la cooperación bilateral. También fue invitado a presentar su libro De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico en el Ateneo de Madrid y brindará entrevistas con medios europeos.

Luego se trasladará a Barcelona, donde se reunirá con el alcalde Jaume Collboni para avanzar en acuerdos de cooperación institucional. Sin embargo, el tramo más relevante en términos políticos será su participación, entre viernes y sábado, en la cumbre de la Movilización Progresista Global impulsada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El encuentro, que se realizará en la Fira de Barcelona, reunirá a más de 3.000 dirigentes y contará con la presencia de jefes de Estado y de Gobierno como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Claudia Sheinbaum (México), Yamandú Orsi (Uruguay) y otros líderes de Europa, América y África. La cumbre busca articular una respuesta común frente al avance de las fuerzas de ultraderecha a nivel global y funcionará como una vidriera internacional para los referentes progresistas.

En ese escenario, Kicillof participará de tres paneles vinculados al multilateralismo y el nuevo orden mundial, las soluciones globales y las respuestas locales a desafíos internacionales, en una agenda que le permitirá mostrarse junto a dirigentes de peso global y reforzar su perfil fuera del país.

El "vuelo" nacional del Movimiento Derecho al Futuro

Kicillof MDF Axel Kicillof realizará una visita a España.

La gira internacional se da en paralelo a una aceleración del armado político del gobernador, que en las últimas semanas intensificó sus movimientos con señales de construcción nacional.

Uno de los hitos recientes fue la presentación en la Universidad de Buenos Aires del espacio “MDF Universidad y Ciencia”, donde llamó a “perder el menor tiempo posible en internas” y aseguró que al modelo de Javier Milei “le quedan menos de dos años”. A eso se sumó el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) en La Plata, concebido como un think tank para elaborar un programa de gobierno con proyección hacia 2027, y del MDF en Caba, donde planteó la construcción de una alternativa "para cerrar este ciclo y abrir uno que sea mucho mejor".

En esa misma línea, el mandatario comenzó a desplegar un incipiente recorrido federal. Días atrás viajó a Tierra del Fuego para participar de la vigilia por Malvinas, donde vinculó la defensa de la industria fueguina con la soberanía nacional y cuestionó el impacto de la política económica en el empleo.

Ese movimiento se complementa con su agenda internacional previa: en marzo visitó Uruguay, donde mantuvo encuentros con dirigentes del Frente Amplio, participó de un foro regional y compartió actividades con el presidente Yamandú Orsi. Allí también avanzó en acuerdos de cooperación con autoridades de Montevideo, en una agenda que combinó gestión, vínculos políticos y posicionamiento regional.

En paralelo, Kicillof comenzó a ampliar su base de sustentación política con contactos por fuera del peronismo tradicional. En los últimos días mantuvo reuniones con dirigentes como Emilio Monzó y Nicolás Massot, además de encuentros con dirigentes radicales como Federico Storani, sectores sociales y religiosos, en un intento por construir volumen y transversalidad.

La hoja de ruta continuará el próximo 23 de abril, cuando encabezará en Avellaneda -junto al intendente Jorge Ferraresi- el lanzamiento de “MDF Educación”, como parte de la estrategia de consolidar espacios sectoriales dentro del Movimiento Derecho al Futuro.

El frente interno: intendentes a la calle

Mientras el gobernador busca proyección internacional y nacional, en el plano local crece la tensión por la situación fiscal. Este martes, intendentes de todo el país nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) se movilizarán al Ministerio de Economía para reclamarle a Luis "Toto" Caputo que el Estado retrotraiga el precio de los combustibles al 1° de marzo, frene el recorte de fondos y reactive la obra pública con los recursos del impuesto a los combustibles.

Según fuentes del Ejecutivo bonaerense, Kicillof no participará de la protesta, aunque actúa como articulador político de la movida, en una estrategia que apunta a multiplicar las voces contra el modelo económico del Gobierno nacional. Tras la presentación, Bianco y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el gobernador se reunirá con jefes comunales en la FAM.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gkatopodis/status/2043691166252622102?s=20&partner=&hide_thread=false Mañana nos convocamos con intendentes e intendentas de todo el país porque la situación no da para más.



Están cobrando impuestos en el litro de nafta, que está por las nubes, para hacer obras y no las hacen. El precio del combustible pega en la actividad económica, en la vida… pic.twitter.com/aAtFWuADbI — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) April 13, 2026

El reclamo se da en un contexto de fuerte deterioro financiero en los municipios, con caída de transferencias, paralización de obras públicas y retracción de la recaudación.

En ese sentido, la administración bonaerense busca amortiguar ese impacto: el viernes pasado transfirió $13.010 millones a los 135 municipios en concepto del primer desembolso del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, recursos no reintegrables y de libre disponibilidad financiados a través de una colocación de deuda en el mercado local.

Según destacó el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, se trata de un “acompañamiento fundamental” para las comunas en un contexto de caída de ingresos y recorte de transferencias nacionales. El titular de la cartera económica a la vez remarcó que la crisis económica “está deteriorando las finanzas provinciales y municipales”, lo que obliga a redoblar esfuerzos para sostener servicios y políticas públicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloJ_LopezOK/status/2043685915839651938?s=20&partner=&hide_thread=false El día viernes 10 de abril transferimos el primer desembolso del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.



Se trata de $13.010 millones distribuidos entre los 135 municipios, recursos no reintegrables y de libre disponibilidad. pic.twitter.com/gtQh9CRIAn — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) April 13, 2026

A ese cuadro se suma el impacto de variables económicas como el fuerte aumento de los combustibles, que según informes elaborados por el propio espacio político del gobernador treparon más de 500% desde la asunción de Milei, muy por encima de la inflación y los salarios, así como la falta de ejecución de fondos específicos destinados a infraestructura.

En ese sentido, los intendentes advierten que existen más de 2.000 obras paralizadas en todo el país -cerca de mil en la provincia de Buenos Aires- y cuestionan que parte de los recursos recaudados a través de impuestos vinculados al transporte y la obra pública no se traducen en inversiones concretas.

El planteo, además, busca exhibir un alcance federal: a la convocatoria se suman jefes comunales de provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa y el sur del país, en una señal de que el reclamo excede a Buenos Aires y empieza a configurar un frente territorial más amplio. En ese esquema, Kicillof apunta a posicionarse como articulador de una agenda común incluso en distritos donde los gobernadores mantienen alineamiento con la Casa Rosada.

En paralelo, el conflicto con la Nación también se trasladó al plano judicial. La provincia mantiene una batería de reclamos ante la Corte Suprema por la restitución de fondos, que incluyen transferencias previsionales, recursos para transporte y partidas educativas, en una estrategia que busca presionar por vías institucionales ante la caída de ingresos.

En ese marco, el mandatario busca posicionarse no solo como gobernador, sino como referente de un planteo federal que excede a la provincia de Buenos Aires y reúne a jefes comunales de distintos puntos del país.

Así, entre la búsqueda de financiamiento en el exterior, la construcción de un espacio político propio y la articulación de reclamos territoriales, Kicillof avanza en una estrategia que combina gestión y política, con un horizonte que ya no se limita a la provincia y empieza a mirar de lleno a 2027.