ANSES continúa con los depósitos: quiénes cobran del 13 al 17 de abril

El organismo avanza con el cronograma de pagos mientras que mantiene el bono para las personas que cobran el haber mínimo.

r la nueva fórmula de movilidad establece que los aumentos sean mensuales y toman como IPC de dos meses atrás.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa con el esquema de acreditaciones para jubilaciones, pensiones y asignaciones. En esta etapa del mes, un gran grupo de personas recibe sus haberes.

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Además de las fechas, se aplican valores actualizados por movilidad (Decreto 274/24) y refuerzos económicos para los ingresos más bajos. Esto impacta tanto en las jubilaciones como en las asignaciones sociales y familiares.

El bono de $70.000 sigue vigente para los beneficiarios de las prestaciones más bajas como un refuerzo. Si se recibe completo, parcialmente o directamente no aplica, depende exclusivamente del ingreso del jubilado o pensionado, el tope máximo que se alcanza con el bono es de hasta $450.319,31.

Las prestaciones con el aumento aplicado quedarían la de la siguiente forma:

ANSES aplicó un aumento del 2,9% a las prestaciones para abril de 2026. La jubilación mínima quedó establecida en $380.319,31 , y al sumarle el bono de $70.000, el ingreso total asciende a $450.319,31 . Este refuerzo se mantiene para quienes perciben el haber mínimo, mientras que la jubilación máxima alcanza los $2.559.188,14 (excluido del bono por superar el límite definido).

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $304.255,44 sin bono y $374.255,44 con el extra.

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $266.224,52 sin bono y $336.224,52 con el adicional.

Madres de siete hijos con pensión no contributiva: $450.319,31 con bono completo

El organismo también aplicó la actualización a las asignaciones familiares y los montos finales son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo: $136.664

AUH por hijo con discapacidad: $445.002.

Asignación por Embarazo para Protección Social: mismo monto general que la AUH ($136.664)

Por otro lado, la Tarjeta Alimentar a diferencia de la AUH, no va a tener modificaciones en abril de 2026. El Gobierno confirmó que los valores se mantendrán sin cambios y manteniendo los mismos montos desde mayo de 2024. Actualmente, los importes varían según la cantidad de hijos a cargo:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio se acredita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales, a partir de un cruce de datos entre organismos.

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ANSES: quiénes reciben sus haberes del 13 al 17 de abril 2026

Durante la semana del 13 al 17 de abril, ANSES continuará con los depósitos para jubilaciones, pensiones y asignaciones, según la terminación del DNI. Los beneficiarios recibirán sus haberes en las siguientes fechas:

Cómo sigue el calendario de pagos de abril

El calendario de pagos de ANSES para abril de 2026 se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Los beneficiarios recibirán sus haberes en las siguientes fechas:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

Asignaciones por Prenatal y Maternidad