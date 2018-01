Líder opositor venezolano se reunió con Macri y exigió "sanciones personalizadas" contra Maduro

Antonio Ledezma pidió al Presidente seguir el ejemplo de otros países como Canadá, EEUU y la UE. El mandatario había adelantado que Argentina "no va a reconocer" el resultado de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela.

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, fue recibido este lunes por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. El político venezolano, feroz opositor a Nicolás Maduro, le agradeció al mandatario argentino su "solidaridad" al tiempo que exigió que los países de la región "se sumen a dictámenes de sanciones personalizadas" , como lo han hecho Canadá, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España y otros países de la Unión Europea.



En ese sentido, el propio Ledezma señaló que dichas mociones "no son contra la Nación venezolana sino contra individualidades que están relacionadas con el narcotráfico, y hay pruebas que incriminan a altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro".



Por lo pronto, Macri recibió al líder opositor venezolano junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. Vale recordar que durante su reciente estancia en París, la última escala de su gira europea, el mandatario argentino advirtió que Argentina "no va a reconocer" el resultado de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, de las que fue excluida la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Al respecto, Ledezma destacó que el mandatario argentino "no ha sido indiferente a la crisis que atraviesa" Venezuela, bajo el mandato de Nicolás Maduro.