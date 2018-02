Finalmente, la Corporación América debutó en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con una oferta pública inicial de 28.571.429 acciones ordinarias. Los bancos colocadores fueron Oppenheimer, Citi, Goldman Sachs y Bank of America, con el Santander como co-manager.



Bajo el ticker CAAP, Corporación América Airports se convirtió en la decimonovena compañía argentina que pasa a cotizar en el mercado bursátil de Nueva York.



A través de un comunicado, la compañía celebró la "exitosa colocación" de acciones al tiempo que destacó que este hecho "refrenda la apertura de la Argentina a los mercados internacionales". En lo que se lee como un fuerte respaldo a la Casa Rosada, desde la empresa indicaron que el debut en Nueva York "acompaña la política del Gobierno en la atracción de nuevas inversiones en el país".



Corporación América Airports, es una plataforma aeroportuaria que opera 52 aeropuertos en siete países entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, Armenia e Italia.



El debut de Corporación América en el panel neoyorquino significó la primera salida bursátil de una empresa argentina en el año, pero no será el único. Este viernes será el turno de Central Puerto.



Según trascendió, Central Puerto ofrecerá u$s 100 millones de ADS (American Depositary Shares) en Wall Street. Cada uno de ellos equivale a 10 acciones ordinarias de la empresa, aunque todavía no se conoce el precio indicativo para cada acción.