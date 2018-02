Stolbizer: "En lugar de sacar a los familiares, deberían prohibirles que hagan negocios con el Estado"

La líder del GEN y exdiputada nacional Margarita Stolbizer se refirió este sábado al decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que busca terminar con el neopotismo y consideró que "en lugar de sacar a los familiares que ellos mismos nombraron, deberían prohibirles que hagan negocios con el Estado".



En diálogo con El Lobby por Radio con Vos, Stolbizer indicó que "medidas como estas solo sirven para para distraernos y engañarnos la atención de lo que realmente está ocurriendo" en el país.



"No sé qué hay para aplaudir de una medida en la que prohíben a los familiares que ellos nombraron", agregó.



En tanto, volvió a criticar a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y expresó que "hay gente que tiene una doble moral a la hora de decidir qué cosas denunciar o no y evaluar los mismos actos del gobierno anterior y de este".



"Que la Oficina Anticorrupción investigue a la hija de Milani por algo que pasó tres años atrás, cuando le pasan por adelante los conflictos de intereses de la familia presidencial, no puede pasar", describió.



"Es difícil no pensar que se están distrayendo negocios públicos en beneficio de algunos privados (que son los parientes)", continuó.



En cuanto a los casos de corrupción, trazó un paralelismo con el gobierno anterior y expresó: "Los anteriores eran torpes, brutales. Éstos se han preparado mucho para presentarse en licitaciones, ganarlas y enriquecerse".



Sobre la investigación de El Lobby a raíz de la compra de lamparitas Led a empresas vinculadas al Gobierno, la exdiputada consideró: "El Gobierno está al servicio de negocios. Hay una confusión entre los negocios privados y la gestión política".



"No podemos comprar lamparitas Led a China para que cuatro vivos hagan negocios. La compra de estas lamparitas Led a China deja sin trabajo a muchas familias. Ni siquiera se ha comprobado que estas importaciones sean beneficiosas", concluyó.