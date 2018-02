Finanzas colocó casi $ 70.500 M en bono con nueva "cláusula gatillo"

El Ministerio de Finanzas colocó Bonos 2019 por $ 70.481 millones, y otros u$s 1.000 millones en Letras del Tesoro en Dólares, en una operación pautada previo a la suba de tasas en los Estados Unidos.



El interés de los inversores por estos títulos se vio reflejado en el nivel de ofertas, ya que para la adquisición de los Bonos 2019 se recibieron órdenes por $74.189 millones de los cuales fueron adjudicados $ 70.481 millones a un precio de corte de $ 1.000 por cada $ 1.000 de valor nominal.



En el caso de las "Letes" las ofertas recibidas para la colocación de u$s 500 millones a 196 días, y con una tasa del 2,80% anual, alcanzaron a los u$s 778 millones.



En tanto, para las Letras a 364 días, con un rendimiento del 3,10% y también por u$s 500 millones, las órdenes de compra alcanzaron a u$s 526 millones.



De acuerdo al procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el tramo minorista por hasta u$s 50.000, inclusive, mientras que para las ofertas del tramo general de la Letra a 196 días se les aplicó un factor de prorrateo de 61,10% y a las de la Letra a 364 días se les aplicó un factor de prorrateo de 94,88%.



En la cartera que dirige el ministro Luis Caputo esperaban una buena recepción de estos títulos por parte de los posibles inversores.



El ministerio ya había tomado u$s 9.000 millones, un tercio de las necesidades de financiamiento, la primera semana de enero, para eludir esta eventual suba de tasas.