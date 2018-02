¿Se dobla pero no se rompe?: Daer llamó a "mantener la unidad" de la CGT

En busca de ponerle paños fríos a una fractura expuesta de la CGT, Héctor Daer llamó a "mantener la unidad" de la central obrera. Tras un encuentro entre "Los Gordos" e independientes de Confederación General del Trabajo, el titular del gremio de la Sanidad sostuvo que "ratificamos la decisión de sostener la institucionalidad" de la CGT.



En declaraciones a la prensa, el propio Daer comentó que "siempre estamos buscando lo que es necesario en una estructura colectica de conducción". A pesar de su llamado a la unidad, Daer no descartó oficializar una fractura de la CGT: "Queremos seguir manteniendo la unidad. Si esto no es posible, convocaremos a un Congreso para definir la conducción".



Al ser consultado por las declaraciones de Acuña quien había tildado de "carnero" al propio Daer, el titular de Sanidad esquivó el bulto y señaló que "las cosas personales las dejamos de lado" al considerar que "tenemos una visión colectiva del movimiento obrero".



Por otra parte, Daer salió con los tapones de punta contra el Gobierno al sostener que "vamos a sostener la no pérdida del poder adquisitivo del salario" porque "no se puede achicar más la economía". "Los Gordos" e independientes de la CGT, que lideran los grandes gremios, se reunieron para definir los pasos a seguir en el reordenamiento interno de la central obrera.



El encuentro se realizó en la sede del sindicato de Sanidad en el barrio de San Cristóbal. A la mesa se sentaron el anfitrión Daer, su colega de la agrupación Armando Cavallieri (Comercio), además de Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Carlos Quintana (UPCN) en representación de Andrés Rodríguez.