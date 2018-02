Alberto F: "Si queremos la unidad de nuestro espacio, tenemos que pensar en Cristina"

Tras la reunión que mantuvo con la expresidenta Cristina de Kirchner, el exjefe de Gabinete Alberto Fernández se expresó a favor de "regenerar en el peronismo un vínculo de convivencia" y sostuvo que "hay que entender que con Cristina no alcanza y sin ella no se puede".



Fernández habló de la necesidad de "regenerar en el peronismo un vínculo de convivencia", en la previa del encuentro que mantendrán este jueves el kirchnerismo, el massismo y el randazzismo en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).



"Nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir y saldamos deudas del pasado", señaló Fernández respecto de su reencuentro con la senadora del FpV, con quien no se hablaba desde hacía diez años, cuando renunció a la Jefatura de Gabinete.



El dirigente, que fue jefe de campaña del exministro Florencio Randazzo en 2017 y previamente integró el espacio que lidera Sergio Massa, aseguró en declaraciones a FM La Patriada que está trabajando en la unidad del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2019.



"Hay que entender que con Cristina no alcanza y sin ella no se puede. Nadie puede proscribir a nadie", afirmó Fernández, al tiempo que pidió "acercar posiciones" y señaló que "en este momento no hay un tercer espacio en Argentina y Cristina tiene que entender que sin Massa y Randazzo no se puede".



Asimismo, en declaraciones a FM Blue, el exjefe de Gabinete sostuvo: "Si queremos la unidad de nuestros espacio, tenemos que pensar en Cristina".



El exfuncionario se pronunció a favor de "abrir un gran debate en el que todos puedan opinar, una suerte de canal abierto muy grande" dentro del peronismo, pero aclaró: "Con el compromiso de que si no hay acuerdo para 2019, participaremos todos en un espacio común y que las PASO resuelvan quién es el mejor candidato".



En la organización del encuentro previsto para este jueves se encuentran Agustín Rossi, Daniel Filmus, Jorge Taiana y Víctor Santa María, por el kirchnerismo; Fernando "Chino" Navarro y Alberto Fernández por el sector de Randazzo, y Felipe Solá y Daniel Arroyo por el massismo, entre otros.



La idea es llevar adelante una jornada de unas cuatro horas de debate con diez mesas divididas por temas como "calidad institucional", "endeudamiento", "empleo y distribución de la riqueza", "educación, ciencia y tecnología", "federalismo" y "contexto internacional", entre otras.