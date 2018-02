El oficialismo pone en duda la masividad de la marcha del 21: "Está por verse si es importante"

El diputado nacional Pablo Tonelli (Cambiemos) afirmó que el objetivo de la marcha convocada por el líder de Camioneros, Hugo Moyano, para el próximo 21 de febrero es "reclamar y protestar" por su situación judicial, por lo que "está por verse si es importante la movilización".



"A la marcha la veo totalmente injustificada porque está claro que lo que mueve a Moyano a reclamar y protestar es su situación judicial", opinó el legislador oficialista en declaraciones a FM La Patriada, en las que señaló que "está por verse si es importante la movilización", ya que "cada día queda más flaca de apoyos y adhesiones".



Según Tonelli, lo que el líder camionero debería hacer es "presentarse ante la justicia, que es lo que hace cualquier persona normal cuando está siendo investigado".



Para el diputado de Cambiemos, la marcha del 21 "no es una medida de fuerza gremial, sino en defensa de la situación judicial de Moyano; incluso puede ser interpretada como interferencia a la Justicia por parte del gremio de Camioneros, porque lo que están buscando es que se lo desligue de las investigaciones judiciales que están en curso".



Por otra parte, al ser consultado sobre los temas que se tratarán a partir de marzo en el Congreso Nacional, Tonelli afirmó que el proyecto de despenalización del aborto "está claro que es un debate pendiente en Argentina que en algún momento tendremos que dar".



"En el PRO está dividido el tema. Yo soy contrario, pero no tendría ningún problema en afrontar el debate", dijo el legislador ya que, añadió, "en algún momento la discusión hay que darla".



También recordó que este año el Congreso "va a debatir la modificación al Código Procesal Penal que ya está casi acordada, y también la modificación del Código Penal que será en la segunda mitad de año seguramente, una vez que termine la tarea la comisión de expertos designada por el Poder Ejecutivo".



Tonelli también se refirió al caso Chocobar y, en ese marco, expresó su acuerdo con las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto de la legitimidad de la actuación de las fuerzas de seguridad.



"La actuación de las fuerzas de seguridad, en principio, debe considerarse legítima, no como ocurría durante el gobierno anterior que se consideraba por principio que la actuación de las fuerzas era ilegítima, gracias a personajes nefastos como (el ex juez Raúl) Zaffaroni", dijo Tonelli.