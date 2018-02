Alfonsín dijo que participaría de la marcha del 21 "si no fuera de Cambiemos"

El dirigente de la UCR Ricardo Alfonsín señaló que "entiende" las razones de la marcha sindical del próximo 21 de febrero y confesó que participaría "si no fuera" integrante de la UCR y de Cambiemos.



"Probablemente si yo estuviera en el mundo del trabajo y no fuera político, no fuera radical y no fuera de Cambiemos estaría en la marcha", señaló el diputado mandato cumplido.



En declaraciones a radio La Patriada, cuestionó a quienes objetan la movilización de trabajadores e instó a quienes gobiernan a "hacer las cosas para que los trabajadores no tengan razones para protestar".



"Lo que va a ocurrir el 21 es algo que puede ocurrir en un país con 30 por ciento de pobres, 10 por ciento de desempleo, que encabeza el desempleo juvenil en América del Sure, con salarios muy bajos y jubilaciones que ni alcanzan la canasta familiar. También se le dice a los trabajadores que deben actualizar sus salarios conforme a la inflación estimada cuando todo el mundo sabe que va a haber una inflación superior", aseveró Alfonsín, al enumerar los motivos que para él justifican la movilización organizada por el líder camionero Hugo Moyano.



Para el hijo del ex presidente, "quieren debilitar" a los sindicatos porque es un factor negociación importante con el capital como ha ocurrido en muchos países del mundo".



"Por supuesto que la existencia de sindicalistas corruptos le vienen como anillo al dedo a quienes quieren una organización de los trabajadores débil", agregó.



En otro orden, el ex legislador radical disparó contra la conducción de su partido, de la cual dijo que "nunca estuvo tan divorciada de la razón de ser de la UCR".



"Nunca la UCR había sido tan acrítica, ni siquiera con gobiernos radicales. Actúan como si el PRO fuera la UCR o como si entre ambos no habrían diferencias", lamentó.



"Me sorprende lo que la UCR hizo hasta ahora dentro de Cambiemos, no era previsible que el radicalismo acompañe decisiones con las que no estábamos de acuerdo hace dos años", criticó.