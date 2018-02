Para el Gobierno, la marcha del 21-F "no tiene una consigna clara"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuestionó este domingo la movilización convocada por Camioneros para el próximo 21 de febrero al señalar que la misma "no tiene una consigna clara", al tiempo que sostuvo que "la Justicia va a actuar con total respaldo" en las causas contra el líder de este gremio, Hugo Moyano.



"Creo que claramente se ha hecho una marcha en la que lo que los une es una mirada opositora, una mirada crítica de la actualidad. Hay kirchneristas, grupos de izquierda", opinó al respecto.



En este sentido, el referente del Gobierno remarcó que "la Argentina decidió dejar atrás las mafias y ponerse en el camino del desarrollo".



Peña consideró, además, que "no tiene nada que ver" la marcha anunciada para este miércoles por Camioneros con las denuncias contra el secretario general del sindicato. "Lo que está claro es que si Moyano cree que por movilizar gente van a cambiar las causas judiciales, se confundió de país. Las cosas han cambiado", destacó.



Durante una entrevista con Radio Mitre, el jefe de los ministros agregó que "ser extorsionador no va más" y aseguró que "la Justicia va a actuar con total respaldo, más allá de las marchas que pueda hacer" el dirigente gremial.



Además, Peña señaló que muchos de los sectores que participarán de la movilización "desde el primer día están en contra de este Gobierno" y opinó que "parece que necesitan que fracasemos porque quieren volver al poder".



El jefe de Gabinete defendió la gestión de Cambiemos y pidió que "la sociedad viva con tranquilidad" la marcha, porque "no es más que eso".



"Cuando es algo anunciado con tiempo, como esto, se sabe que pueden generarse algunas complicaciones. El Gobierno porteño va a trabajar para tratar que se altere lo menos posible el normal funcionamiento de la Ciudad", adelantó.