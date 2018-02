Triaca dijo que en la marcha no escuchó "propuestas para el país"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo este miércoles que en los discursos de la marcha que encabezó Hugo Moyano en la 9 de Julio no escuchó "ninguna propuesta para el país" y señaló que vio "argentinos defendiendo privilegios".



"No escuché ninguna propuesta para el país", planteó el funcionario al ser consultado sobre su impresión de la movilización del sindicalismo opositor, y en declaraciones al canal TN agregó: "No queremos condicionamientos".



A su vez, Triaca señaló que vio "intencionalidad política" en los dirigentes que participaron de la marcha y, sin mencionarlos, hizo hincapié en los referentes del kirchnerismo que se movilizaron.



"Hay dirigentes que estuvieron en los alrededores del palco y que tuvieron la posibilidad de resolver cosas y no lo han hecho", enfatizó.



"Tenemos la predisposición al diálogo con todos los sectores, pero con una agenda positiva", que pase por "generar más empleo, cuidar a los trabajadores, con un debate serio", dijo.