Docentes evitan el paro: "Apostamos a que comiencen las clases y que Vidal esté a la altura"

Los docentes de la provincia de Buenos Aires rechazaron la nueva oferta salarial del Gobierno de María Eugenia Vidal, pero apuestan a mantener el diálogo paritario sin necesidad de convocar a una medida de fuerza.



En la reunión del este jueves en el Ministerio de Economía platense los gremios desestimaron la propuesta de 15% en tres tramos y un reconocimiento anual por presentismo para este año de hasta $ 6.000.



"El Gobierno vuelve a poner una pauta salarial a la baja y a plantear un 15% de aumento en tres cuotas que implican $ 625 por cuatrimestre y configuran $ 1.875 recién a cobrar en noviembre y sin cláusula gatillo", detalló el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel.



Frente a ese panorama, el gremialista adelantó que el martes continuarán las conversaciones para acercar posiciones, aunque no incluiría la discusión salarial. Según supo ámbito.com, se debatirá sobre ausentismo, infraestructura y condiciones laborales. "Apostamos a que comiencen las clases (el 5 de marzo) y esperamos que la gobernadora esté a la altura de las circunstancias", remarcó a la radio AM 750 al ser consultado por el inicio del ciclo lectivo y la posibilidad de lanzar un paro. Baradel reconoció que son paritarias "complejas", pero remarcó que la Provincia "no tiene problemas económicos para acordar salarios dignos" con los maestros.



Para Marta Petrocini, de la Federación de Educadores Bonaerenses, la oferta que llevó el Gobierno no difirió demasiado de la presentada la semana pasada. "El porcentaje y los tramos siguen siendo los mismos que ya habíamos rechazado durante la última paritaria y dejan el salario de un docente que recién se inicia por debajo de la línea de la pobreza", enfatizó la sindicalista.



Tras anunciar que se rechaza la propuesta por insuficiente, Petrocini también repudió el plus por presentismo. "No vamos a negociar la salud de nuestros docentes", señaló. "Tampoco podemos aceptar un premio por presentismo porque es perverso y no resuelve la discusión que queremos dar acerca de licencias médicas y salud docente", añadió.



La secretaria gremial de Suteba, María Laura Torres, consideró en diálogo con C5N que "no hubo" una segunda oferta que levantara la propuesta salarial. "Volvieron a plantear el 15% en tres cuotas sin cláusula gatillo", reiteró. "Si de salarios se trata, la Provincia el dinero lo tiene porque lo recibió por el Pacto Fiscal", dijo, y explicó que el extra por presentismo "no es un premio, es un castigo a los que se enferman", sin tener en cuenta por qué se enferman los docentes. "Con esto por lo menos logramos que se sienten el martes a discutir las licencias", destacó.



Del otro lado de la mesa de negociación, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aseguró al canal A24 que por ahora que "no es una posibilidad moverse" del 15%. "La expectativa de inflación a partir recalibración que tomó el Gobierno en distintos ámbitos hacen que confiemos en esa proyección", sostuvo.



"La oferta del 15% lleva el salario promedio de $ 24.659 a $ 28.300", explicó Villegas, y agregó que el adicional de hasta $ 6.000 por presentismo es para los que "vayan a trabajar todos los días", asumiendo que hay licencias que no deben obstar el reconocimiento, pero otras que sí. "Para que obstan estamos ofreciendo un crédito de 10 al año que va hasta ocho días de la escala máxima", aclaró. "Esta es la mejor oferta que podemos asumir y cumplir con los docentes", remarcó.



En la misma línea, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, negó este viernes que el gobierno de Vidal esté "regateando para ahorrar un peso más" y aseguró que, por el contrario, está "escuchando las pretensiones de los gremios".