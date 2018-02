En la era Macri, la emisión de deuda ya supera los u$s 132.000 millones

Desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia, las emisiones de deuda totalizaron 132.969 millones de dólares, según un informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).



De ese total, el Tesoro Nacional emitió 108.173 millones de dólares (76.032 millones fueron en moneda extranjera), las provincias 12.336 y las empresas privadas 12.459 millones.



Según el informe, la fuga de divisas totalizó 82.087 millones de dólares, salida que supera toda la emisión en moneda extranjera del tesoro nacional.



De esta manera, la Argentina es el mayor emisor de deuda soberana para el período 2016-2018 cuando se lo compara con sus pares emergentes en lo que hace a emisiones de deuda en moneda extranjera.



"A su vez, debido a las nuevas emisiones el peso de los vencimientos de capital e intereses, en pesos y dólares, es cada vez mayor", sostiene el estudio.



Este año equivaldrá al 6,6 por ciento del PBI y el año próximo ya tiene garantizado un piso estimado de 7 puntos del producto, agrega.



La deuda colocada en dólares con legislación extranjera sumó u$s 22.051 millones en 2016 y u$s 28.413 millones en 2017, mientras que solo en enero el Ministerio de Finanzas encabezado por Luis Caputo sumó u$s 9.000 millones más, de los que emitió u$s 1.750 millones con vencimiento el 11 de enero de 2023 (plazo a 5 años), u$s 4.250 millones con vencimiento el 11 de enero de 2028 (plazo a 10 años) y u$s 3.000 millones que vencen en 2048 (plazo de 30 años).



En lo que va de la gestión Cambiemos a los u$s 59.454 millones emitidos en dólares bajo legislación extranjera se le debe suman un stock acumulado de Letes en dólares bajo legislación local por 16.568 millones a un plazo promedio de 316 días, de los cuales 3.500 millones se emitieron en enero.



"Argentina es el mayor emisor de deuda soberana para el período 2016-2018 cuando se lo compara con sus pares emergentes en lo que hace a emisiones de deuda soberana en moneda extranjera (en dólares y euros únicamente)", advierte el informe.



Con 59.138 millones de dólares, Argentina supera en un 97,1% (29.138 millones de dólares más) al segundo mayor emisor, Arabia Saudita (30.000 millones de dólares), y en un 195% al tercer mayor emisor, Indonesia (20.049 millones de dólares).



"Argentina se posiciona primero en dicho ranking casualmente cuando el contexto internacional se está tornando cada vez más hostil", asegura.



Para este año, se estiman vencimientos en dólares de deuda del Tesoro por u$s 16.842 millones, dónde 9.288 millones corresponden a intereses y 7.555 millones a pagos de capital.



Si además se incluyen los vencimientos de Letes (u$s 15.068 millones), los vencimientos totales ascienden a 31.910 millones de dólares.



Con los vencimientos en pesos el total se eleva al equivalente a 38.631 millones de dólares.