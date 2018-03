"Buscan estigmatizar a los docentes y no resolver el problema de fondo"

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, afirmó que el gobierno bonaerense busca "estigmatizar a los docentes y no resolver el problema de fondo", y reiteró la crítica gremial a la oferta de un 15 por ciento de aumento salarial.



Según Alesso, se intenta "estigmatizar a los docentes y no resolver el problema de fondo" y cuestionó que "lo que la gobernadora Vidal no dice es que ofreció un 15 por ciento en tres cuotas del 5 por ciento", y que "eso significa un aumento de 600 pesos para un maestro que gana 11.400 pesos".



En declaraciones radiales, la dirigente gremial se refirió de esta manera al discurso que la mandataria de la Provincia, María Eugenia Vidal, pronunció esta semana en La Plata en la apertura del período ordinario de sesiones en la Legislatura bonaerense.



El gobierno bonaerense invitó a los gremios docentes a "rever" su decisión de convocar a un paro para el lunes y martes próximos en las escuelas de la provincia y lamentó el rechazo de los maestros a un aumento inmediato del 5 por ciento, como adelanto de un futuro acuerdo salarial, retroactivo a diciembre último.



También ayer el gobierno bonaerense hizo efectivo un pago extraordinario por única vez de 4.500 pesos a más de 35.000 docentes que no faltaron a clase durante el ciclo lectivo del año pasado.



Según Alesso, entre Mauricio Macri y Vidal "se repartieron papeles" en sus discursos y "el Presidente tuvo un discurso conciliador y le tocó a la gobernadora un discurso más agresivo".



"(Vidal) dice cosas inexactas. Si hay problemas con el ausentismo, el control lo tiene que hacer el gobierno. Si hay licencias truchas, hay médicos que otorgan licencias injustas. Nosotros no vamos a defender ningún tipo de irregularidad", señaló y agrego: "Hemos planteado muchas veces que se discuta en serio".



La Ctera decretó ayer un paro nacional docente de 48 horas, para lunes y martes, lo que afectará el inicio del ciclo lectivo en varios distritos del país.



Según anticipó Alesso, el lunes a las 11.30 Ctera realizará una concentración en el Congreso nacional, en tanto que el jueves el gremio adherirá al paro internacional de mujeres, convocado por el Día Internacional de la Mujer.