En el marco del paro docente, Macri dijo que la calidad educativa "no es la que soñamos"

Al inaugurar el ciclo lectivo 2018, el presidente Mauricio Macri sostuvo que la calidad educativa "no es la que soñamos", al tiempo que pidió a los padres no "desentenderse" del tema "ni dejar a los maestros solos" en la tarea.



El primer mandatario pronunció estas palabras desde la localidad correntina de Bella Vista, junto al gobernador Gustavo Valdés, el intendente local, Walter Chávez; el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y otras autoridades.







"Una de las cosas que más me dolió compartir fueron los resultados de la prueba Aprender, porque nos demostró que estamos con problemas graves, porque la calidad no es la que soñamos, y si la calidad no es la que soñamos, ellos -los chicos- no van a tener las herramientas para enfrentar las demandas del siglo XXI, donde todos queremos que sean protagonistas", remarcó.



Sin embargo, aseguró que la solución "no es esconder los resultados" porque "no le tenemos que tener miedo a la verdad".



Sus declaraciones tienen como telón de fondo el paro de los principales gremios docentes de la provincia de Buenos Aires (Suteba, Feb y Udocba, entre otros) por 48 en las 16.000 escuelas del territorio bonaerense, pese a que el gobierno garantizó que los establecimientos estarán abiertos y habrá servicio de comedor.