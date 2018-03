De Mendiguren: "Pueden encapsular cualquier cosa, menos la realidad"

El empresario industrial y diputado nacional del Frente Renovador José Ignacio De Mendiguren replicó la estrategia que el Gobierno nacional planea llevar a la mesa de diálogo con la UIA rel próximo lunes. "Pueden encapsular cualquier cosa, menos la realidad", aseguró el extitular de la entidad fabril.



De Mendiguren respondió así luego que Ámbito Financiero publicó un anticipo de la posición del macrismo en la reunión de conciliación en la Casa Rosada. Los funcionarios consideran que el legislador nacional representa las posiciones más duras y críticas contra la política económica del oficialismo, aquellas que llevaron a la confrontación de las últimas semanas entre ministros y directivos de la UIA. Incluso, muchos industriales responsabilizan a de Mendiguren y su intervención en el Consejo Directivo de la Unión, las declaraciones más radicales denunciativas de una "invasión" de productos importados y de "crisis terminal" de las economías regionales; las que al hacerse públicas enojaron al macrismo y derivaron en la catarata de declaraciones que, al acelerarse, crearon el mal clima entre Mauricio Macri y la UIA.



Los cruces se originaron con una declaración del ministro de Producción, Francisco Cabrera. "Que dejen de lloran e inviertan", les reclamó el jefe de negocios del Gobierno a los empresarios. De Mendiguren minimizó la exclamación. "No me calienta lo que dijo el ministro Cabrera porque es parte de la política, si me calentaría si lo piensa", afirmó este viernes en diálogo con FM Blue.



"Este gobierno de Cambiemos no tiene nada, ésto es sigamos", agregó y cuestionó la apertura irrestricta de importaciones y el masivo y constante envío de remesas al exterior. "La fuga de capitales no ha parado", advirtió. "La Argentina que genera dólares está mal", resumió.



Los popes de la UIA plantearán sus quejas por las altas tasas de interés del mercado formateadas por las Lebac del BCRA de Federico Sturzenegger; la apertura comercial del país; pedirán mayor protección local a los productos finales como los textiles y alimentos; remarcarán que la informalidad laboral todavía representa el 40% en el país; exigirán frenar la competencia desleal; frenar el impacto inflacionario de los aumentos en las naftas; y los tarifazos, entre otros temas.



En un comunicado de prensa emitido este jueves, De Mendiguren ya había expresado su postura: "El problema no son las diferencias o el cruce de palabras entre dirigentes de la UIA y funcionarios. El problema es que no tenemos política industrial".