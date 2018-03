Habló Cristóbal López: "No estuve preso, estuve secuestrado"

Recién salido del penal de Ezeiza, el empresario Cristóbal López habló sobre su detención y lanzó fuerte críticas al juez Ercolini. "Nunca estuve preso. Estuve secuestrado y lo que cometió (Julián) Ercolini fue un acto cuasi delictivo", lanzó ante un grupo de periodistas que lo esperaba en su casa de Puerto Madero. El magistrado había dictado la presión preventiva para López y su socio Fabian de Sousa, ambos fueron liberados este viernes tras un fallo de la Cámara Federal Porteña.



"Está instalado que todo lo que huele a Cristina (Kichner) debe terminar en la cárcel. Eso fue lo que me pasó", señaló también López, luego de permanecer detenido casi tres meses en el penal de Ezeiza.



El empresario aseguró que él no se quedó con dinero de impuestos no pagados por el Grupo Indalo y remarcó que tuvo que poner plata de su bolsillo. "Yo no me quedé con nada. Al revés, le puse de mi bolsillo $7 mil millones al Grupo Indalo", sostuvo.



"Me metieron preso porque el dicen que vendí sin permiso", dijo y explicó que en el contrato firmado con OP Investment se aclaraba que "la venta está sujeta a la aprobación del juez". "Yo no vendí nada, soy el dueño de Indalo", lanzó.



También pidió unos días para estar con su familia y adelantó que desde el martes realizará entrevistas en canales de televisión. "Me arrepiento de no haber hablado", aseveró para argumentar su raid mediático.



Sobre la expresidente, Cristina de Kichner, aseguró "no tener trato" y recordó que la relación más cercana fue con Néstor aunque sobre el final sentenció: "Los Kirchner no tienen amigos". También desmintió haber escrito una carta al presidente Macri. Y adelantó que contará más detalles la próxima semana cuando realice entrevistas en vivo.



López y su socio Fabián De Sousa fueron excarcelados por decisión de la Cámara Federal porteña, que evaluó que esa medida no pone en riesgo la investigación contra el Grupo Indalo, involucrado en una millonaria evasión impositiva, informaron fuentes judiciales.



La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal de apelaciones, que debió recurrir al voto del camarista Eduardo Farah para desempatar entre las posiciones de Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, que fue quien consideró que la prisión preventiva debía "ser confirmada".



Tras conocerse las excarcelaciones, la AFIP anticipó que apelará a la Cámara de Casación Penal para que la causa de Oil Combustibles se mantenga en la Justicia Federal, de modo de evitar que los empresarios excarcelados se vean beneficiados con una disminución de sus deudas con el fisco.



La causa investiga la evasión de al menos 8.000 millones de pesos del pago al fisco de lo recaudado por la empresa Oil Combustibles, en calidad de agente de retención del impuesto a la transferencia de los combustibles.