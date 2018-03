Por la suba del tipo de cambio, las pymes buscan financiarse en dólares con ON Simples

En lo que va del 2018, y por la suba en el tipo de cambio -que en dos meses y medio avanzó 8,31%-, la mayoría de las emisiones pymes mediante Obligaciones Negociables (ON) Simples Garantizadas fueron en dólares, a diferencia de lo ocurrido en 2017 cuando la moneda elegida fue el peso.



De las 13 colocaciones concretadas este año, ocho fueron en dólares y sólo cinco en pesos. Con este número, las colocaciones de pymes en el mercado de capitales igualó a las realizadas desde agosto de 2017, cuando se lanzó la primera ON Simple Garantizada en la plaza doméstica.



En 2018 las colocaciones en pesos sumaron $111,5 millones contra los $77 millones alcanzados el año pasado; mientras que en dólares las emisiones de este año totalizan a la fecha US$3,8 millones contra los US$ 800.000 de 2017.



"Que la mayor parte de las emisiones sean en dólares creo que tiene que ver con un tema de expectativas de estabilidad del tipo de cambio y para no mostrar una tasa positiva alta en pesos", reconoció Fernando Luciani, Director Ejecutivo del Mercado Argentino de Valores, la plaza en donde se negocian estas emisiones.



En el mismo sentido se expresaron desde la Comisión Nacional de Valores, el organismo que lanzó el producto el año pasado con el objeto de facilitar la llegada de las pymes al mercado de capitales.



"El año pasado hubo un tipo de cambio relativamente estable y la brecha de tasa era muy grande. Las empresas que buscan préstamos por bancos, sólo pueden hacerlo en dólares si tienen ingresos en dólares. El mercado de capitales no tiene esa restricción", indicó Martín Gavito, director de la Comisión nacional de Valores.



Las últimas firmas que buscaron financiamiento en el mercado de capitales fueron la empresa familiar agrícola ganadera Darío y Gustavo Bergamasco S.A. que obtuvo un monto por US$ 575.000 a una tasa fija de 7,75% y la heladería artesanal Guapaletas, que produce helado en paletas y consiguió $ 8 millones a 24 meses a una tasa de Badlar + 6 por ciento.



Hasta el momento, en dos meses y medio de 2018, trece pymes lograron financiarse en el mercado de capitales a través de la emisión de ON simples, la misma cantidad que lo hizo en 2017 en el doble de tiempo ya que el producto se lanzó a mitad de año y la primer ON Simple avalada se colocó en agosto.



Las emisiones realizadas en lo que va del 2018 sumaron un total de 3,8 millones de dólares, en ocho colocaciones distintas. La mayor fue la de la firma Maxisur S.A., que lo hizo por US$ 880.000 a una tasa de 7,75%. La primera serie fue en febrero de este año, por US$ 350.000 para llevar adelante su proyecto "San Martín Design" en la Ciudad de Bariloche.



Mientras que las emisiones en pesos, en lo que va de 2018 sumaron $111,5 millones concentradas en 5 colocaciones pero en 4 empresas: Big Bloom S.A por $ 5 millones, Construir S,A. por $ 40 millones; Puerto Las Palmas que lo hizo en dos emisiones de $ 33,5 millones y $ 25 millones.



Las ON Simples cotizan en el Mercado Argentino de Valores y posibilitan a las pymes financiarse hasta un plazo de 5 años.



Además deben estar avaladas por una entidad de garantía tal como una Sociedad de garantía recíproca o fondos de garantías.



La solicitud se realiza de manera digital y la CNV simplificó los trámites para que esté al alcance de ese tipo de firmas sin necesidad de presentaciones realizadas por contadores. Se debe presentar el balance anual e informar sobre eventos de importancia tales como concursos, quiebras o liquidaciones.