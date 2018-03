El exjefe de Gabinete Alberto Fernández se refirió a la situación del Grupo Indalo y de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes recuperaron el último viernes su libertad, y en ese marco, afirmó que la causa "se trata de una persecución política" contra el grupo empresario.



"En la AFIP, contrataron a (Ricardo) Gil Laavedra como asesor de la causa del Grupo Indalo, teniendo intereses políticos y siendo asesor de (Germán, ministro de Justicia) Garavano", cuestionó el exfuncionario. En ese contexto, el exfuncionario consideró que "tiene que haber justicia en Argentina pero no como a un presidente se le da la gana", en alusión a Mauricio Macri.



Respecto de la causa que llevó a prisión a López y De Sousa, explicó que la pena de la retención de impuestos y la de administración fraudulenta es la misma pero que lo que cambia es que en la segunda no hay forma de pagar por tratarse de un acto fraudulento de ocultamiento. Asimismo, agregó: "Oil Combustible denunció que había cobrado ese impuesto a los contribuyentes y Cristóbal mismo denunció que se había demorado con el pago. ¿Cómo alguien va actuar con dolo si lo denunció?".



"Hasta acá, todo lo que hizo la AFIP fue para que no le paguen y ver presos a los acusados. Están buscando el desguace del Grupo y pagarlo más barato, o dárselo a los amigos del poder", sostuvo Fernández en declaraciones al programa "Mañana Sylvestre", que se emite por Radio 10.



Para el exjefe de Gabinete, el fallo que dejó en libertad a los dueños de Indalo "es muy importante" y remarcó que "deberían leerlo todos, incluso el Presidente, que hizo declaraciones desafortunadas".



Cabe recordar que la Cámara Federal porteña les otorgó la excarcelación a López y De Sousa por considerar que esa medida no pone en riesgo la investigación contra el Grupo Indalo, involucrado en una millonaria evasión impositiva y se cambió la carátula de la causa.



La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal de apelaciones, que debió recurrir al voto del camarista Eduardo Farah para desempatar entre las posiciones de Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, que fue quien consideró que la prisión preventiva debía "ser confirmada".