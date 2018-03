Docentes bonaerenses amenazan con paro en abril si Vidal no mejora oferta

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, y la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, aseguraron hoy que si el gobierno de la provincia de Buenos Aires no convoca a los gremios y mejora la oferta de aumento salarial, realizarán un paro durante la primera semana de abril.



"Seguramente el paro sea la primera semana de abril, lo definiremos la semana que viene", explicó Baradel. En la misma línea, Petrocini dijo a esta agencia que "el gobierno está construyendo el paro" y expuso que la huelga se va a definir "en tanto y en cuanto el Gobierno no haga una oferta superadora" durante el transcurso de esta semana y la próxima.



Ayer, los gremios docentes y representantes del Poder Ejecutivo no lograron llegar a un acuerdo en la mesa paritaria que se llevó a cabo en el Ministerio de Economía, en La Plata, en la que el Gobierno formuló una nueva propuesta de aumento salarial, que incluía 3.000 pesos anuales por capacitación y un adelanto de entre 1.800 y 4.500 pesos en marzo, a cuenta.



Durante el encuentro de ayer, el gobierno ofertó primero mantener el aumento del 15% en tres tramos: 5% en enero, 5% en mayo y 5% en septiembre; y un reconocimiento por presentismo de 6.000 pesos que se pagarán bimestralmente. Según esa propuesta, si el docente no falta, recibirá 1.000 pesos en el bimestre, si falta un día cobrará 750 pesos, dos días 500 pesos y si falta más no percibe ese plus.



A esa oferta, el gobierno sumó en la reunión de ayer una gratificación de 3.000 pesos para el maestro que realice una capacitación generada por la Dirección de Escuelas, fuera del horario de trabajo, de 148 horas anuales.



"Ayer se repitió la propuesta, lo cual es indignante porque queda claro que la gobernadora María Eugenia Vidal no tiene voluntad de acuerdo con los docentes. La decisión política que tomaron es bajar el salario cuando tienen plata para hacer una oferta mejor", dijo Baradel.



En ese marco, el dirigente gremial hizo un llamado a la comunidad "para defender la educación pública y pedirle al gobierno que no ajuste", y recordó que "cuando asumió esta gestión, en teoría la provincia estaba quebrada y acordamos 34%; hoy que la provincia está más holgada y tiene recursos de Nación, evidentemente la provincia no tiene la decisión política de aumentar". Denunció, además, que la administración provincial invierte "sólo el 4% de los 46 mil millones que hay para infraestructura en la provincia, encima cierran escuelas y bachilleratos para adultos".



En tanto, Petrocini expuso que "hasta ahora, los docentes reclamamos aumento de sueldo con los chicos en las aulas y desde noviembre hicimos un sinnúmero de actividades y marchas sin paros, dando una señal muy fuerte de tener buena voluntad en la negociación". "Pero si no mejoran la oferta y hacen un propuesta seria, el propio Ejecutivo nos fuerza a hacer un paro", advirtió y agregó: "Nunca vamos a aceptar un acuerdo salarial a la baja". "Si están tan confiados de sus proyecciones, ¿por qué no aceptan incluir la cláusula gatillo? Los servicios, los alimentos, los combustibles suben y los sueldos no pueden ser a la baja", concluyó la titular de la FEB.