Homenajes al coronel inglés que ayudó a identificar soldados argentinos en el cementerio de Darwin

El gobierno argentino homenajeará hoy a Geoffrey Cardoso, el militar británico encargado de la construcción del cementerio de Darwin, donde están enterrados 246 soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas, previo al histórico viaje que un contingente de familiares realizará el lunes a las islas.



La ceremonia será a las 17.30, en la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, que funciona en el Espacio Memoria y Derechos Humanos en la ex ESMA, ubicada en avenida del Libertador 8151.



Del acto participarán el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien será el representante del gobierno argentino en el viaje humanitario del lunes.



También estará presente un grupo de familiares, quienes harán entrega de una distinción al hombre encargado de la construcción del cementerio donde fueron inhumados los restos de 246 soldados argentinos en 1982.



"La dedicación y respeto con los que el militar inglés llevó adelante esta responsabilidad posibilitó, 35 años después, avanzar junto a la Cruz Roja Internacional y el Reino Unido en el Programa Humanitario de identificación de nuestros héroes enterrados bajo la leyenda 'Soldado Argentino Sólo Conocido por Dios'", destacó la secretaría que encabeza Avruj en un comunicado.



Cardoso, quien recientemente recibió una distinción en la Embajada argentina en Londres, será parte del viaje del lunes, junto al excombatiente Julio Aro, presidente de la fundación "No me olvides", impulsora de la iniciativa de las identificaciones de los soldados.



El coronel ingles también será homenajeado en el Congreso de la Nación por diputados del interbloque Cambiemos, quienes lo distinguirán por su "compromiso humanitario con los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas".



El británico, que fue el encargado de identificar y sepultar en el cementerio de Darwin a soldados argentinos caídos en Malvinas en 1982, será recibido por los diputados radicales Cornelia Schmidt Liermann y Alejandro Echegaray.



Tras el encuentro que se desarrollará a partir de las 15, en el salón de Honor de la Cámara de Diputados, el coronel ingles ofrecerá una conferencia de prensa. Geoffrey Cardozo participó de la reciente experiencia de identificar a los 121 cuerpos que estaban sepultados en las islas con la placa "soldado argentino solo conocido por Dios",



Un minucioso informe que el británico elaboró sobre cada uno de los soldados argentinos fue de vital importancia para que, a 36 años de finalizada aquella guerra, la Cruz Roja pudiera identificar a 90 de los 123 cuerpos no identificados enterrados en el cementerio.