El empleo informal subió al 34,2% en el último trimestre de 2017

La cantidad de trabajadores no registrados se ubicó en 34,2% en el cuarto trimestre del año pasado, por encima del 33,6% de igual período de 2016 y levemente por debajo del 34,4% medido entre julio y septiembre del 2017, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



La suba en la medición interanual del índice de trabajadores no registrados se dio a la par de una reducción en el Índice de desocupación, que se ubicó en un 7,6 por ciento al cierre del año pasado, con una merma de 0,9 punto porcentual en relación con el tercer trimestre y de 1,7 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de 2016, cuando el Indec reanudó la medición.



El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, enfatizó en diversos foros que uno de los principales desafíos para el Gobierno y para el sector privado es bajar la informalidad laboral, que actualmente supera un tercio de la población económicamente activa.



"Ese es el desafío que plantea el presidente (Mauricio) Macri. Generar inversiones para la creación de empleos. Enfrentamos una situación de informalidad: más del 30 por ciento de la población no tiene cobertura de seguridad social, no hace aportes al sistema previsional e impositivo y eso genera una mayor presión sobre quienes sí están en el circuito formal", dijo Triaca en un foro empresario.



La mayor cantidad de trabajo precario se registró en la región Noroeste (NOA), con el 40,1 por ciento de la población económicamente activa, mientras el menor porcentaje se verificó en la región Patagónica, con 18 por ciento.



Según el informe del Indec, en los conglomerados de más de 500.000 habitantes el índice del empleo informal se ubicó en el 31,8% al cierre del año pasado, mientras que en los conglomerados de mayor población el índice trepó al 34,8%.