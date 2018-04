El consumo en 2018 no despega: se proyecta una suba por debajo del 1%

Si bien la economía creció un 2,9% en 2017 de la mano del sector agropecuario y el impulso que generó la obra pública, según el INDEC, las proyecciones de consumo masivo para este año no arrojan datos que den cuenta de una fuerte reactivación.



A pesar de que el Gobierno fijó en el Presupuesto 2018 una meta de crecimiento económico de 3,5%, éste no sería traccionado por el consumo, teniendo en cuenta que las proyecciones de especialistas prevén una suba anual por debajo del 1%.



El aumento calculado de la canasta de consumo masivo para este año es de un 0,7%, de acuerdo al análisis realizado por la consultora Kantar Worldpanel, en conjunto con Ecolatina.



El arranque del año será con crecimientos mínimos, entre un 0,3% y un 0,8% para los primeros tres trimestres del año y recién en el último trimestre mostraría un crecimiento superior al 1%.



En ese marco, el director comercial de Kantar Worldpanel, Federico Filipponi, afirmó que hay dos principales motivos para la baja proyección de 2018. Por un lado, señaló que la recuperación del último trimestre de 2017 tuvo más que ver con la baja base de comparación que dejó el 2016 que, con una baja real, hizo que el arrastre para este año sea muy bajo.



En segundo lugar, sostuvo que "creció el pesimismo en todos los factores que impactan en el consumo masivo entre diciembre y marzo: inflación en ascenso, salario real estancado y aumentos en servicios públicos, entre otros factores negativos".



Sin embargo, destacó que lo positivo para 2018 es que "se proyecta que ningún sector muestre números rojos". Esto implica finalmente un recupero de las bebidas sin alcohol y lácteos -que cayó ininterrumpidamente en los últimos dos años-.



"Lo más dinámico serán las bebidas con alcohol, siguiendo con los buenos indicadores de fines de 2017, mientras que Cuidado Personal será el único rubro que permanecerá estable o con una leve caída", indicó el informe de Kantar Wordpanel.



En términos de niveles socioeconómicos, la consultora proyectó un año muy parecido a 2017, con niveles altos y medios sin crecimiento -o con subas muy leves en volumen-. Asimismo, los consumidores seguirán optando por un consumo "low cost", esto es hacer rendir el dinero lo máximo posible buscando precios, segundas marcas y canales de compra más económicos, detalló en su informe.



En tanto, el nivel más castigado será el bajo superior que representa un tercio de la población, con ingresos mensuales por hogar de $ 17 mil en promedio.



"Todas las malas señales de los últimos meses afectan especialmente a este nivel, que ya no espera mejoras en su salario real y sí le llegarán incrementos en transporte y tarifas por lo que seguramente dejen de comprar algunas categorías y se vuelquen también a un consumo low cost por necesidad", añadió Filipponi.



El informe arrojó que el consumo masivo en términos per cápita cayó 10% en los últimos cinco años en Argentina y a pesar de ello el país sigue siendo el de mayor consumo masivo per cápita en Latinoamérica, seguido por Chile y Brasil.



"Es posible que si en Argentina seguimos poniendo al día los precios de transporte y servicios públicos atrasados y si además se desarrolla el crédito a los hogares, el consumo masivo pierda aún más espacio en el gasto de los hogares", finalizó Filipponi.



Por su parte, Focus Market dio a conocer los datos de consumo del primer bimestre de 2018 y dio cuenta a su vez, que el mismo sigue sin mostrar señales de recuperación.



La consultora señaló que "al realizar un análisis exhaustivo por canales observamos que el consumo en febrero de 2018 en grandes superficies comerciales evidencia un crecimiento de 1,1% interanual y el autoservicio una caída del 0,8%".



En esa línea, remarcó que Perecederos y Bebidas con Alcohol evidenciaron un crecimiento con respecto a febrero de 2017 mientras que el resto de las categorías de consumo masivo estuvieron a la baja.



Y agregó que el consumo con respecto a enero de este año evidenció una caída en todas las familias de categorías salvo en Bebidas Alcohólicas, que creció un 0,8%. Asimismo, detalló que las unidades promedios vendidas por ticket son 15,3 mostrando un crecimiento respecto de enero de 2018 en Grandes Superficies.



El director de Focus Market, Damián Di Pace, sostuvo que "para lo que resta del primer semestre del año, el consumo tiene una alta dependencia del flujo de ingresos de los hogares respecto de los ajustes pendientes de tarifas más lo que pueda llegar a compensar los diferentes acuerdos paritarios. En tanto, agregó que se debería ver cómo evoluciona la inflación en el segundo semestre y si se logra la desaceleración.



"Ante una cuerdo paritario que está en el orden del 15% pero con una proyección inflacionaria por parte del mercado del 20%, va a ser muy importante el oxigenamiento del bolsillo del consumidor vía financiamiento al consumo. Por lo cual, la continuidad de los programas y Ahora 3, Ahora 6 y Ahora 12 y 18 cuotas, es vital para la adquisición de bienes, en un contexto en el cual el ajuste de los precios regulados de servicios de tarifas públicas lo limitan", afirmó.



Por último, destacó que "en el caso de que no haya aumento de los precios regulados, la inflación se desacelere y se logre un financiamiento importante al bolsillo del consumidor, se puede llegar a esperar un tibio crecimiento del consumo en el segundo semestre del año".