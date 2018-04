Dólar quieto para los próximos meses: el Central aseguró que no se esperan "depreciaciones significativas del peso"

El Banco Central volvió a defender este martes sus intervenciones en el mercado de cambios y aseguró que en las condiciones actuales no se prevén grandes saltos del tipo de cambio para los próximos meses.



"El nivel relativamente elevado del tipo de cambio real y la propia acción del BCRA llevan a no prever, en los próximos meses, depreciaciones significativas del peso", sostuvo la entidad en su comunicado de política monetaria desde este martes, en el que además comunicó su decisión de mantener inalterada la tasa de referencia en 27,25%



El BCRA recordó también que la intervención cambiaria realizada en las últimas semanas "es un complemento y no un sustituto de su política monetaria"



"El BCRA continuó interviniendo para sostener el valor de la moneda, en la convicción de que una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso planeado de su política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación", resaltó.