YPF volvió a subir las naftas: incremento acumula 12% en lo que va del año

La empresa de mayoría estatal YPF se sumó a las petroleras privadas y aumentó el precio de sus combustibles 3% promedio desde este miércoles a las 6, según confirmaron a ámbito.com. Con esta suba, la compañía argentina acumula un incremento de casi 12% en lo que va de 2018.



Fuentes del sector explicaron que los aumentos responden a la suba del precio del barril de crudo, que se ubicó en u$s 65,58; la microdevalución del dólar, que en los últimos dos meses se incrementó 3,58%; y por el aumento del costo de los biocombustibles, cuyo valor subió entre 11% y 18% a fin de marzo.



También habría impulsado la decisión el cierre de las primeras paritarias con los empleados estacioneros. Esta semana, el Sindicato de Petrolero de Córdoba y la Federación de esa provincia acordaron 15% en tres cuotas iguales en abril, mayo y julio, con cláusula de revisión en noviembre próximo. En Santa Fe, el gremio exige 20%. En Buenos Aires todavía falta discutir y acordar un plus pendiente de la paritaria de 2017, vigente hasta junio venidero. El titular de CECHA, Carlos Gold, ya notificó dos veces al SOESGYPE, pero el sindicalista Carlos Acuña no acusa recibo.







En este año YPF ya ajustó sus planillas en dos oportunidades: 4,5% promedio en enero y 3,5% en febrero. Si se le suma esta nueva alza y la de diciembre de 2017, que fue de 6% tras la desregulación del mercado, en cinco meses las naftas en la Ciudad de Buenos Aires se encarecieron hasta 17%.



La semana pasada ámbito.com anticipó en exclusiva que los incrementos de 4,5% en las naftas de Axion y Shell y de 6% en el diesel. En lo que va del año, las petroleras privadas aplicaron aumentos de hasta 13,5%.



Con la nueva escala en YPF, el precio en Capital para la nafta premium pasó de $ 28,39 a $ 29,28; la súper de $ 24,39 a $ 25,24; el diésel Premium de $ 25,17 a $ 25,70, y el económico de $ 21,52 a $ 22,06.