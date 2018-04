Trasladaron a Fellner y se espera su indagatoria

El detenido exgobernador de Jujuy Eduardo Fellner fue trasladado, luego de haber pasado la noche en el penal de Alto Comedero tras quedar detenido, a la sede del Poder Judicial provincial, donde esta mañana, cerca de las 8.30, aguardaba su indagatoria ante el juez Isidoro Cruz, en el marco de la denominada "megacausa", que investiga el desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales.



En tanto, el juez jujeño Isidoro Cruz, quien ordenó la detención de Fellner, señaló que el detenido ex gobernador está acusado de ser "organizador" de una asociación ilícita en la que la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, "está como jefa de la banda".



"La trama que define el Ministerio Público de la Acusación dice que hubo un convenio entre distintos organismos sociales, el Estado nacional y el provincial, a fin de que se transfirieran estos fondos para construir viviendas en Jujuy", aseveró el magistrado en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Milenium, previo a la indagatoria de Fellner en la sede de su juzgado.



En ese marco, detalló que la acusación que pesa contra el ex mandatario provincial en el marco de este expediente, que investiga el presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales, es el de haber sido "organizador" de una asociación ilícita en la que -sostuvo- "la señora Sala está como jefa de la banda".



El magistrado señaló que al ex gobernador se lo acusa del "delito de asociación ilícita; a él, a la señora Milagro Sala, (Gladys) Aizama, (Mirta) Díaz y a otros funcionarios".



Tras recordar que la acusación es por el presunto desvío de 1.300 millones de pesos destinados a la construcción de 2.200 viviendas, Isidoro Cruz detalló que "los montos se libraron y el Estado provincial creó un Ministerio de la Vivienda y un organismo específico para el control y ejecución de las viviendas".



El magistrado señaló que "toda esa estructura administrativa del Estado provincial dirigida por el señor gobernador, el Ministerio Público de la Acusación dice que permitió que en forma organizada se fuera ese monto de dinero y no se construyeran las viviendas".



Al referirse a los viajes a Panamá del ex gobernador por los que el fiscal de la causa, Sergio Lello Sánchez, consideró que existía riesgo de fuga y, por ende, solicitó la prisión preventiva, el juez señaló que hay "acreditados, a través de información de Migraciones, 16 viajes, los cuales han sido acreditados por parte de la defensa con el pasaporte respectivo, que habrían salido en forma regular por línea no privada, y en otras circunstancias salió por avión privado".



"Nos informaron que estaban (los detenidos ayer, Fellner incluido) en condiciones de permanecer detenidos", comentó el juez al ser consultado sobre el estado de salud del ex gobernador.



Fellner quedó detenido ayer por la tarde en el penal del barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, por orden del juez Cruz, en el marco de la denominada "megacausa".



La causa involucra a 23 personas. Entre ellas, el actual intendente de la capital jujeña, el radical Raúl "Chuli" Jorge, ex y actuales jefes comunales, además de ex funcionarios provinciales y cooperativistas sociales.



Además de Fellner, en las últimas horas quedaron detenidos Luis Consentini, ex ministro de Tierra y Viviendas de Jujuy; José Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy; y Héctor Carrizo, ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales.



A ellos se suman el ex integrante de la Unidad de Ejecución Provincial (UEP) José Mercado y Claudia Alicia Trenque, escribana de la agrupación Tupac Amaru.



También se libró la orden de detención en esta causa para Milagro Sala, quien ya se encuentra bajo prisión preventiva en otras tres causas, y de las cooperativistas Díaz y Aizama, estas últimas ya encarceladas por otros expedientes.