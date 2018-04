El 31% de las argentinas admite haber sufrido violencia de género en el último año

Según un estudio acerca de las mujeres realizado en 11 países de América las mujeres más jóvenes, las de clase baja y las que trabajan son las que más declaran haber sufrido violencia de género. En Argentina, en tanto, el 31% de las argentinas admitió haberla sufrido durante el último año, mientras que el 29% dijo haber padecido acoso sexual en el mismo lapso de tiempo.



El sondeo realizado por Voices! y Fundación AVON se basó en mujeres de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Ecuador y Panamá y tuvo como objetivo entender y dimensionar las percepciones de las mujeres acerca de diversas temáticas que las involucran, identificando patrones de comportamiento y diferencias por país.



• Violencia de género



En lo que respecta a violencia de género, las más jóvenes, las de clase baja y las mujeres que trabajan son las que más declaran haberla sufrido. Las argentinas (31%), chilenas (30%), peruanas (30%) y mexicanas (30%) que admiten haber sufrido violencia de género, duplican a las de Colombia (16%), Ecuador (15%) y Norteamérica (15%).



Por otra parte, México (46%), Perú (41%), Chile (39%) y Panamá (35%) son las naciones con mayor nivel de acoso sexual declarado por las mujeres entre los países medidos. Luego sigue Argentina (29%), Brasil (23%), Ecuador (23%), Estados Unidos (22%) y Colombia (20%). El país con menor nivel de acoso declarado fue Canadá (16%). En América del Norte, 2 de cada 10 mujeres declaran haber sufrido acoso sexual, mientras que en Latinoamérica son 3 de cada 10 las que indican lo mismo. En esta problemática, las más jóvenes son las más afectadas.



• Ámbito personal



En cuanto al nivel de satisfacción con su vida personal, las americanas se encuentran ampliamente satisfechas (63%). Por otra parte, el nivel de satisfacción de las argentinas es del 44%, posicionándose como las menos satisfechas de la región. Por su parte, las colombianas y ecuatorianas son quienes se encuentran más satisfechas con su vida personal.



El 67% de las mujeres de América declaran tener poco o nada de tiempo libre disponible. Esta falta de tiempo libre se vincula con la maternidad y con el trabajo. Entre las mujeres que trabajan, 8 de cada 10 declaran no tener tiempo para ellas mismas, mientras que entre las que no trabajan, esta respuesta se reduce a 6 de cada 10. En esta línea, las argentinas superan el promedio, ya que el 71% de las mujeres considera que tiene poco o nada de tiempo libre para ellas.



En lo que respecta a expectativas de vida a mediano plazo, las americanas muestran diferencias según la edad: las más jóvenes piensan en estudiar (30%), comprar una vivienda propia (22%) y tener un trabajo (22%), mientras que las adultas de 35 a 54 se enfocan en viajar (27%), tener un negocio propio (24%) y el futuro de sus hijos (20%); por su parte, las mayores de 55 planean viajar (48%) y mejorar su hogar (32%).



Con respecto a la belleza, la indumentaria (77%), peluquería (62%) y productos de belleza (55%) son importantes y se incrementa su jerarquía a medida que aumenta el nivel socioeconómico de las americanas. Las categorías de cuidado personal se vuelven más relevantes entre las mujeres que trabajan. En el caso argentino, las mujeres otorgan mayor relevancia a la ropa, seguido de los accesorios y la peluquería.



Las argentinas consideran que la belleza en una mujer influye en las oportunidades que se le presentan en un 32%, siendo las segundas entre las latinoamericanas, presididas por las mujeres brasileras (37%) y seguidas por las chilenas con un 31%.



• Familia y maternidad



En América, las mujeres a la hora de hablar de cosas que las hacen sentir felices mencionan como factor fundamental a su familia en un 52%. Asimismo, se le asigna gran relevancia a la maternidad, en un segundo lugar, con un 28%. En Argentina, no tener problemas económicos se posiciona segundo, por detrás de estar en familia, y con más importancia que los hijos y la salud.



En cuanto a la toma de decisiones personales, los factores que tienen más peso entre las americanas son el mandato familiar (la manera en que fueron educadas) y la opinión de la pareja: 50% y 32% respectivamente señalan que ambos aspectos las influyen siempre o casi siempre al momento de tomar una decisión. En un tercer lugar aparece la religión (28%). En menor medida, 2 de cada 10 mujeres mencionan a la opinión de los padres o hermanos como las más relevantes siempre o casi siempre. En cambio, la opinión de amigos y colegas reviste los menores niveles de relevancia a la hora de la toma de decisiones. En Argentina, si bien el ranking es el mismo que el observado para el resto de Latinoamérica, las mujeres declaran tomar en cuenta menos elementos externos en sus decisiones.



Con respecto a la felicidad, para las madres de la región, la felicidad se concentra en la familia (55%) y la maternidad (36%). Por su parte, las que no tienen hijos, además de la familia (54%) hablan de pareja (23%), éxito profesional (15%), viajes (18%) y estudio (10%).



• Igualdad de género en el ámbito laboral



Para las mujeres americanas, cuando se habla de la percepción de desventajas en el mundo laboral, las trabajadoras con hijos son las que más en desventaja se perciben respecto de los hombres, al consultar por las oportunidades de crecimiento personal. A su vez, la idea de igualdad crece en aquellas mujeres de menor edad.



Argentina es el país de la región donde mayor proporción de mujeres sienten que tienen menos oportunidades de crecimiento profesional que los hombres (48% de las que trabajan). También, junto a Chile y Colombia, lidera el ranking de percepción de menores ingresos. A pesar de esto, un tercio declara ser el principal sostén del hogar y un 20% señala que ambos aportan por igual.



Para la mayoría de las latinas los derechos de la mujer se respetan poco o nada (63%), 8 de cada 10 en América del Norte dicen que sí se respetan (84%). En esta temática, Argentina se encuentra en línea con los resultados de Latinoamérica.