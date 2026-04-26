La desafortunada y premonitoria frase de una funcionaria de Donald Trump previa al tiroteo en la cena de Corresponsales: "Habrá disparos" + Seguir en









La vocera de la Casa Blanca hizo un comentario en la previa del evento que cobró otro sentido tras el tiroteo en Washington.

Minutos antes del incidente, la vocera Karoline Leavitt había hecho un comentario que luego generó repercusión.

El tiroteo en la cena de corresponsales que este sábado obligó a evacuar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo precedido por una coincidencia llamativa: minutos antes del incidente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había afirmado en televisión que en la gala “habrá disparos”, en alusión al tono del discurso previsto.

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En la previa de la cena anual de corresponsales, Leavitt buscó generar expectativa sobre el discurso presidencial con una frase que, en ese momento, parecía parte de una estrategia comunicacional. “El discurso de esta noche será un clásico de Donald Trump. Va a ser divertido y va a haber disparos esta noche en la sala”, expresó.

Sin embargo, con el correr de las horas, la situación tomó otro rumbo. Durante el evento, una persona armada ingresó al hotel donde se realizaba la cena, lo que activó un operativo de seguridad y derivó en la evacuación inmediata del mandatario y su equipo. El sospechoso fue detenido y posteriormente identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en California.

Karoline Leavitt La cena de corresponsales en Washington fue interrumpida por un tiroteo que obligó a evacuar al presidente Donald Trump.

Cómo fue el ataque en la cena de periodistas en la que estaba Trump Testigos describieron una escena de pánico. En segundos, los disparos interrumpieron la ceremonia y activaron una evacuación de emergencia.

El periodista Wolf Blitzer, presente en el lugar, relató haber visto al atacante en el suelo disparando a pocos metros mientras agentes lo empujaban para cubrirse. Videos difundidos después mostraron comandos armados desplegados en los accesos del hotel mientras invitados eran retirados por salidas traseras. La rápida respuesta de seguridad evitó un desenlace peor, según reconocieron autoridades federales. Donald Trump atentado Un agente resultó herido, pero se encuentra fuera de peligro gracias a su chaleco antibalas. Un agente herido y sin víctimas fatales Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo durante la respuesta al ataque, pero fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro. Según voceros oficiales, su chaleco antibalas fue decisivo. El sospechoso, por su parte, no resultó baleado, aunque fue trasladado a un hospital para evaluación médica antes de quedar formalmente detenido. Hasta ahora no se reportaron víctimas fatales ni civiles heridos de gravedad.