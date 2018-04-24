martes 24.4.2018
Economía
Lista de contratistas
martes 24 de Abril de 2018

Una por una, estas son las empresas oferentes del primer tramo de licitación por PPP

Agrupadas en 10 consorcios, 19 empresas nacionales y 7 internacionales presentaron un total de 32 ofertas para transformar más 3.300 km de rutas nacionales.


Corredor Vial A

1) HELPORT S.A. - PANEDILE SAICFeI - SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) - ELEPRINT S.A.
2) CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS (COLOMBIA) - CRZ CONSTRUCCIONES S.A. - GRUPO ALBERDI S.A.
3) CCA CIVIL PANAMA S.A. (CHINA) - GREEN S.A.
4) JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
5) PAOLINI HNOS. S.A. - VIAL AGRO S.A. - INC SpA (ITALIA).
6) BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A
7) MSU INFRAESTRUCTURA S.A. - UCSA S.A. - INVERSIONES PPP S.A.U
8) TECHINT Compañía Técnica Internacional SACI - ACCIONA Concesiones S.L. (ESPAÑA)


Corredor Vial B
1) HELPORT S.A. - PANEDILE SAICFeI - SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) - ELEPRINT S.A.
2) ROVELLA CARRANZA S.A. - JCR S.A. - MOTA-ENGIL LATIN AMERICA B.V. (PORTUGAL)
3) CCA CIVIL PANAMA S.A. (CHINA) - GREEN S.A.
4) BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A
5) MSU INFRAESTRUCTURA S.A. - UCSA S.A. - INVERSIONES PPP SAU
6) TECHINT Compañía Técnica Internacional SACI - ACCIONA Concesiones S.L. (ESPAÑA)


Corredor Vial C
1) HELPORT S.A. - PANEDILE SAICFeI S.A - SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) - ELEPRINT S.A.
2) ROVELLA CARRANZA S.A. - JCR S.A. - MOTA-ENGIL LATIN AMERICA B.V. (PORTUGAL)
3) CCA CIVIL PANAMA S.A. (CHINA) - GREEN S.A.
4) JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
5) BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A
6) MSU INFRAESTRUCTURA S.A. - UCSA S.A. - INVERSIONES PPP SAU
7) TECHINT Compañía Técnica Internacional SACI - ACCIONA Concesiones S.L. (ESPAÑA)


Corredor Vial E
1) HELPORT S.A. - PANEDILE SAICFeI - SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) - ELEPRINT S.A.
2) SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A. - ODS S.A. - GROUNDWORK DEVELOPMENT LLC (EE.UU.)


Corredor Vial F
1) HELPORT S.A. - PANEDILE SAICFeI - SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) - ELEPRINT S.A
2) CCA CIVIL PANAMA S.A. (CHINA) - GREEN S.A.
3) JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
4) BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A
5) SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A. - ODS S.A. - GROUNDWORK DEVELOPMENT LLC (EE.UU.)


Corredor Vial Sur
1) HELPORT S.A. - PANEDILE SAICFeI - SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) - ELEPRINT S.A.
2) ROVELLA CARRANZA S.A. - JCR S.A. - MOTA-ENGIL LATIN AMERICA B.V. (PORTUGAL)
3) BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A
4) MSU INFRAESTRUCTURA S.A. - UCSA S.A. - INVERSIONES PPP SAU
  

otras noticias

Expectativas de inflación suben por primera vez en 10 meses: 25%
Expectativas de inflación suben por primera vez en 10 meses: 25%
Estacioneros admiten atraso de 25% en precios, pero alertan a petroleras por otra suba sorpresiva
Estacioneros admiten atraso de 25% en precios, pero alertan a petroleras por otra suba sorpresiva
Pese a fuerte intervención del BCRA, el dólar subió dos centavos a $ 20,55
Pese a fuerte intervención del BCRA, el dólar subió dos centavos a $ 20,55
Oficializan la aplicación de IVA a servicios digitales como Netflix y Spotify
Oficializan la aplicación de IVA a servicios digitales como Netflix y Spotify
Primera licitación de PPP: hubo 32 ofertas para rutas y autopistas
Primera licitación de PPP: hubo 32 ofertas para rutas y autopistas

0 comentarios