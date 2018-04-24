Una por una, estas son las empresas oferentes del primer tramo de licitación por PPP

Agrupadas en 10 consorcios, 19 empresas nacionales y 7 internacionales presentaron un total de 32 ofertas para transformar más 3.300 km de rutas nacionales.
• Corredor Vial A
1) HELPORT S.A. - PANEDILE SAICFeI - SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) - ELEPRINT S.A.
2) CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS (COLOMBIA) - CRZ CONSTRUCCIONES S.A. - GRUPO ALBERDI S.A.
3) CCA CIVIL PANAMA S.A. (CHINA) - GREEN S.A.
4) JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
5) PAOLINI HNOS. S.A. - VIAL AGRO S.A. - INC SpA (ITALIA).
6) BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A
7) MSU INFRAESTRUCTURA S.A. - UCSA S.A. - INVERSIONES PPP S.A.U
8) TECHINT Compañía Técnica Internacional SACI - ACCIONA Concesiones S.L. (ESPAÑA)
• Corredor Vial B
1) HELPORT S.A. - PANEDILE SAICFeI - SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) - ELEPRINT S.A.
2) ROVELLA CARRANZA S.A. - JCR S.A. - MOTA-ENGIL LATIN AMERICA B.V. (PORTUGAL)
3) CCA CIVIL PANAMA S.A. (CHINA) - GREEN S.A.
4) BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A
5) MSU INFRAESTRUCTURA S.A. - UCSA S.A. - INVERSIONES PPP SAU
6) TECHINT Compañía Técnica Internacional SACI - ACCIONA Concesiones S.L. (ESPAÑA)
• Corredor Vial C
1) HELPORT S.A. - PANEDILE SAICFeI S.A - SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) - ELEPRINT S.A.
2) ROVELLA CARRANZA S.A. - JCR S.A. - MOTA-ENGIL LATIN AMERICA B.V. (PORTUGAL)
3) CCA CIVIL PANAMA S.A. (CHINA) - GREEN S.A.
4) JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
5) BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A
6) MSU INFRAESTRUCTURA S.A. - UCSA S.A. - INVERSIONES PPP SAU
7) TECHINT Compañía Técnica Internacional SACI - ACCIONA Concesiones S.L. (ESPAÑA)
• Corredor Vial E
1) HELPORT S.A. - PANEDILE SAICFeI - SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) - ELEPRINT S.A.
2) SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A. - ODS S.A. - GROUNDWORK DEVELOPMENT LLC (EE.UU.)
• Corredor Vial F
1) HELPORT S.A. - PANEDILE SAICFeI - SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) - ELEPRINT S.A
2) CCA CIVIL PANAMA S.A. (CHINA) - GREEN S.A.
3) JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
4) BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A
5) SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A. - ODS S.A. - GROUNDWORK DEVELOPMENT LLC (EE.UU.)
• Corredor Vial Sur
1) HELPORT S.A. - PANEDILE SAICFeI - SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) - ELEPRINT S.A.
2) ROVELLA CARRANZA S.A. - JCR S.A. - MOTA-ENGIL LATIN AMERICA B.V. (PORTUGAL)
3) BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A
4) MSU INFRAESTRUCTURA S.A. - UCSA S.A. - INVERSIONES PPP SAU
0 comentarios