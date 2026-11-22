El presidente brasileño aseguró que no reducirá partidas destinadas a educación, salud ni asistencia estatal. Además, explicó cómo buscará mejorar los ingresos públicos y cuestionó las presiones de los grandes empresarios.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , defendió el plan de ajuste fiscal de su Gobierno y aseguró que no habrá recortes en educación, salud ni programas sociales . Frente a las críticas de los mercados y de algunos sectores políticos, el mandatario explicó que busca mejorar las cuentas del Estado y aumentar los ingresos públicos sin perjudicar a los sectores de menores recursos.

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Durante una transmisión en vivo por redes sociales, Lula cuestionó las críticas de los operadores financieros a las medidas económicas de su administración, que ya recibieron la aprobación del Senado. Además, rechazó que las decisiones del Gobierno dependan de los intereses de los bancos y las grandes empresas.

“Vamos a dirigir el país de la forma como queremos. No es el sistema financiero el que me va a decirnos cómo dirigir el país”, afirmó el presidente.

El mandatario explicó que las medidas buscan mejorar la situación de las cuentas públicas y preparar el presupuesto para el próximo año . También aclaró que el plan no implica una reforma tributaria, sino cambios destinados a aumentar los recursos que recibe el Estado.

Una de las principales iniciativas apunta a reducir los beneficios impositivos que reciben las grandes empresas. Con esta medida, el Gobierno pretende recaudar más dinero y disminuir las ventajas fiscales de determinados sectores económicos, sin afectar a las pequeñas compañías.

Lula también respondió a las críticas de dirigentes de izquierda, que expresaron preocupación por el posible impacto del ajuste sobre los compromisos sociales que asumió durante la campaña electoral.

Lula defendió su plan económico y aseguró que las medidas fiscales no afectarán los recursos destinados a educación, salud y asistencia social.

La respuesta de Lula al mercado financiero

Durante su intervención, el presidente cuestionó a los sectores empresarios que critican el rumbo económico de su administración. En particular, hizo referencia a Faria Lima, una zona de San Pablo donde tienen sus oficinas importantes bancos, fondos de inversión y compañías.

“El mercado lo sabe porque me conoce: fui el presidente que más superávit primario generó en este país”, sostuvo Lula para defender su experiencia en el manejo de las cuentas públicas.

También criticó a quienes, según su visión, ponen sus intereses económicos por encima de las necesidades de la población.

Qué dijo sobre los programas sociales

Uno de los puntos que Lula buscó dejar en claro fue la continuidad de las políticas de asistencia. El presidente aseguró que el ajuste no afectará los fondos destinados a educación, salud y programas sociales.

Además, insistió en que el objetivo es conseguir mayores ingresos para el Estado a través de cambios en los beneficios impositivos, en lugar de reducir los recursos destinados a las políticas públicas.

El Gobierno brasileño busca ordenar las cuentas públicas y, al mismo tiempo, mantener sus principales programas sociales. La estrategia se desarrolla en medio de las diferencias entre el oficialismo y los sectores financieros sobre el rumbo económico del país.